南韓官員：爭取冬奧歡迎晚宴上 安排彭斯和金永南會面

美國副總統彭斯 (Mike Pence)6 日起訪問日本、南韓，並將率美國代表團參與 9 日南韓平昌冬奧開幕式。彭斯表示，並未排除此行可能和北韓官員會面。

北韓派出名義元首金永南率團出席冬奧開幕典禮，金永南屬於北韓法上的國家元首，是南北韓戰爭以來訪問南韓的北韓最高級別官員。《南韓時報》認為，平壤派金永南訪韓可能是想向美國釋出訊號，希望金永南與地位對等的彭斯會面。不過青瓦台官員認為，彭斯明顯對朝美對話持消極態度，故判斷雙方對話可能性不大。

不過，彭斯表示，不排除與金永南會面的可能，他說，總統川普講過要相信對話，他無要求與北韓官員會晤，但會視事態發展，他如果與北韓官員會晤，將會與他公開發表的一樣，要求北韓必須放棄發展核武及彈道導彈。

在秘魯訪問的美國國務卿蒂勒森 (Rex Tillerson) 5 日也說：「關於副總統參加奧運行程以及屆時是否有機會與北韓舉行任何會面，我想我們再看看。」

媒體解讀，彭斯和蒂勒森的這番談話，顯示彭斯有可能和北韓官員接觸。

白宮資深官員 5 日指出，彭斯此行將傳遞 2 項主要訊息，第一個是非常明確表態，針對北韓領導人金正恩政權的最大程度施壓戰略，只會更進一步。第二點是彭斯不會允許北韓政權用他們的政治宣傳手段綁架冬奧要傳遞的訊息，因此彭斯此行將會強調北韓的真實情況；無論金正恩政權如何試圖在奧運前或奧運期間，企圖透過媒體操作政治宣傳手段。

南韓官員指，考慮到金永南是北韓法律上的「國家元首」，將為他提供國家領導人相同級別的待遇。南韓總統文在寅會在冬奧開幕儀式上與金永南會面，正考慮會否安排兩人單獨會晤。南韓方面也會爭取在冬奧歡迎晚宴上，安排彭斯與北韓高官代表團見面，爭取重啟解決北韓核問題進程。

新文化網援引中國社會科學院亞太與全球戰略研究院副研究員王俊生表示，他認為如果冬奧會期間美朝不接觸或談不攏，美韓勢必在冬奧會後重啟聯合軍演，北韓也極有可能再次進行核 (導) 試驗，屆時半島局勢有可能重回惡性循環境地，甚至不排除緊張對峙局面進一步升級的可能。