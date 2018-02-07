桃廠大火 歲修沒落實、人員操作SOP也沒落實

中油 129 大火事故調查報告，6 日晚間出。國營會表示，經過大修後的控制閥還是壞的，這表示沒有落實檢修；壓縮機跳俥後，現場人員沒有依照 SOP 關斷燃料，導致加熱爐持續高溫，最後爆炸起火，這是處置上嚴重的錯誤。國營會認為，目前看來就是桃廠的問題，所以要求中油總公司一週內提懲處名單。（記者陳儷方報導）

中油桃園煉油廠 1 月 29 日早上 6 點 42 分，發生爆炸及大火，附近居民人心惶惶，經濟部責成國營會成立行政調查專案小組，進行調查，結果 6 日晚間出爐，根據 129 中油桃廠火災事故調查報告，人員疏失要負很大的責任。

調查小組認為，經過大修檢修及測試的控制閥，還是壞的，發生異常關斷，再來就是壓縮機跳俥後，現場操作人員沒有依照 SOP 關斷燃料，導致加熱爐溫度持續上升，最後爆炸引發大火，國營會組長邱萬金認為，這 2 項是導致 129 大火的最主要原因，「控制閥它在歲修時要去做檢修，但是最後開爐的時候發生異常，那表示歲修過程中，檢修的落實度，並無法維持設備穩定地發揮功能，這是要檢討的；第二項是發生跳機後，他沒有採取關斷燃料，還是繼續加熱 就會造成後續加熱產生高溫的狀況，這個處置應該算是比較嚴重的。」

同時，加熱爐出口既沒有高溫警報器，也沒有跳俥安全連鎖裝置，而且危險性的設備沒有再經檢查合格後就開爐，也是需要檢討項目。

導致爆炸及大火的原因，現在看來就是現場操作人員一連串的應注意而未注意，應作為而未作為，是否有工作態度散漫的疑慮？邱萬金認為中油應該加強人員訓練，有可能是警報響起，一時太緊張而沒有落實 SOP。

中廣記者陳儷方台北報導。