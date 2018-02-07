川普放話：若移民政策問題得不到解決 就讓政府關門

美國總統川普又大放厥詞了！美國眾議院當地時間週二 (2 月 6 日) 通過一項議案，將對多數聯邦專案的撥款延長至 3 月 23 日，以避免政府機構在本週末關閉。但川普此刻又暴出驚人言論，威脅「如果移民政策問題得不到解決，就讓政府關門！」

FX168 財經網報導，由共和黨掌控的美國眾議院以 245-182 的投票結果通過了延長撥款該議案，讓政府機構維持運轉至 3 月 23 日，同時，該議案還將增加截至 9 月 30 日的軍費撥款，當前財年將在 9 月 30 日結束。

根據對議員們提供的內容概要，眾議院的這份議案將提高國防開支的上限，為五角大廈提供整個財年所需的總計 6590 億美元的資金。該議案還將授權能源部出售國家的戰略石油儲備，繼續為社區保健中心提供兩年的資金，並對聯邦醫療保險 (Medicare) 計畫作出修訂，比如取消治療服務付款上限。

與此同時，眾議院權宜法案中未包括上調聯邦債務上限的計畫。增加或暫緩債務上限的措施可在本月底之前加進其他法案。

週二 (6 日) 稍早的消息指出，國會議員們接近達成的兩黨預算協定，可消除數月內的預算不確定性。但川普堅持認為支出方案必須包括對移民法的調整，這可能會破壞預算協定磋商。正是在移民問題上的爭執，導致美國政府在 1 月曾停擺 3 天。

不過，川普週二在白宮的一次執法圓桌會上放話說：「需要通過修法以阻止幫派組織成員進入美國，如果我們不把這件事處理好，那我樂意看到 (政府) 關閉。」白宮稍後澄清說，並不期望在預算協定中列入有關移民的細節。

參議院共和黨和民主黨的領袖表示，他們接近達成一項協議，可大幅提高軍事和國內項目支出水準，並可確保政府在臨時支出法案週四 (8 日) 到期後繼續維持運轉。該協議可以終結在撥款問題上的邊緣政治角力，這種對峙時常困擾華府並導致聯邦政府 1 月停擺。

然而，儘管撥款議案在眾議院通過，但可能無法在參議院毫髮無損就獲得通過，因在那裡共和黨需要得到部份民主黨員的支援才可通過議案。如果國會議員不願做出政治上的讓步調高舉債上限，幾周內美國政府將面臨支付窘境，屆時國會又將面臨一個最後期限的考驗。

眾議院共和黨三號人物 Steve Scalise 表示，對提高舉債上限的磋商將與參議院預算磋商同步進行。

美國財政部長努欽 (Steven Mnuchin) 週二在為眾議院金融服務委員會聽證會準備好的證詞中表示，他敦促國會儘快採取行動，通過提高法定債務上限，來保護充分信心以及美國的信譽。他還說，他上周寫信給國會，告知他決定「債券發行暫停期」將持續到 2 月 28 日。