南寧打造新能源汽車基地 新能源乘用車很快可面世

昨天，新能源汽車整車及電池包動力系統項目投資協議在南寧簽訂。項目投産後南寧人很快就能開上南寧造的新能源SUV及轎車、跑車了。據悉，南寧打造新能源汽車基地，將把“南寧造”新能源汽車塑造成南甯的城市品牌。

新能源汽車取代傳統動力汽車已是不可逆轉的趨勢，我國新能源汽車發展的速度和規模更是世界領先。為了加快南甯新産業的發展步伐，去年9月以來，南甯市多部門組成工作小組多次赴上海、無錫、蘇州等地與蘇州同捷汽車科技發展有限公司對接洽談，力争引進新能源汽車項目。最終，作為中國面向東盟橋頭堡的南寧，以多項獨特的優勢吸引項目投資簽訂。

據悉，該項目達産後可為南甯市年均新增200億元産值，還可吸引和帶動南寧市電池、車橋、輪胎、線束、汽車鑄件等核心零部件配套産業快速發展，與南南鋁合金車身輕量化材料形成産業鏈配套優勢。此外，項目還可以通過加快汽車與電子、通信、軟件、互聯網等領域的交流合作，實現相關産業協同發展。

項目的實施，將形成新能源汽車全産業鏈。目前南寧市已可以生産客車、物流車、環衛車，再引進同捷的乘用車，南寧市將成為擁有乘用車、客車、物流車、環衛車生産基地的城市，有利于南甯市打造新能源汽車全産業鏈，將新能源汽車塑造為南甯城市品牌。另外，項目可為南寧市新增一個乘用車整車資質和汽車品牌，預計項目將直接新增3000個就業崗位，配套上下遊産業鏈帶來1萬個就業崗位。

據介紹，蘇州同捷汽車科技發展有限公司近年來積極進入新能源汽車生産領域，先後在成都、鄧州、鎮江等地建設新能源汽車生産基地。同捷還收購了國内領先的汽車制造工程技術及裝備供應商——上海特思克汽車科技有限公司，從而具備了從汽車設計研發到生産制造的全流程核心技術能力。

新能源汽車整車及電池包動力系統項目自動化率可達到80%，高于國内自主品牌車企(60%～70%)，達到國内車企中較先進水平。在核心部件配套方面，車橋、底盤、懸架系統等由同捷科技開發研制并在南甯工廠制造。電池包PACK在南甯生産，大部分自用，少部分外賣，汽車鋁部件可與南南鋁合作，由南南鋁生産鋁部件，同捷進行裝配。

據悉，南寧市高端鋁加工産業發展迅速，已能生産汽車工業制造所需的各種鋁合金型材、板材、箔材産品及車身輕量化材料，為新能源汽車産業落地南寧市提供了一定的配套基礎。加上原有為柳州生産自主品牌汽車配套的一些企業，南寧市引進新能源汽車産業的條件已進一步成熟。

來源：南甯晚報

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