中信里昂風水指數：土狗年四綠星入流年 看好這些類股

中信里昂證券「風水指數」昨 (5) 日公佈 2018 年土狗年預測，預計恒指全年走勢呈「高、低、高」。恒指第 1 季「爬出狗窩」，為多年來最好的開局，其後第 2 季因有「火」元素，「火」剋「金」，恒指會逐步下跌至 7 月見底，屆時亦是撈底良機，而第 4 季「水」旺能生「木」，恒指全年將會錄得正增長。

香港《文匯報》報導，新「風水指數」報告預測，香港股市於戊戌狗年絕妙開局之後，隨着獵犬 3 月跌了一跤，恒生指數轉跌且跌勢延至夏季，惟相信到年底恒指棲於高位，帶來豐厚回報。

報告指出，狗代表職責與忠誠，亦是防禦與保護的標誌；今年宜保持冷靜，寧求穩妥，也別涉險。企業家應守好最忠誠的客戶，投資者要審視自己的能力，切忌過分進取。

中信里昂分析員蘇敬培昨指出，今年土狗年有四綠星入流年，利好屬木，首季木元素勢力強大，醫療製藥、消費及造紙皆可以看好，2 月 28 日更為「雞犬皆升」之日。3 月初指數回落，博彩、交通運輸稍遜，兩行業直至 10 月份才能有所斬獲。

5 月、6 月火較旺，不利恒指 (屬金) 表現，但木點燃火相關行業，電訊 / 互聯網、公用事業與科技或有最佳表現。而春季至夏中，建築及資源行業興盛；亦有足夠的土元素讓房地產與可再生能源行業腳踏實地。

由於今年缺乏「金」的元素，里昂料銀行及金融板塊表現將不及過去 2 年。至於 8、9 月，為汽車與機械表現最好的月份。蘇敬培補充，今年南面有較多「木」，故於珠三角地方設廠做生意的將較為有利。

對於昨日港股一度大跌近 900 點，蘇敬培回應指，相信現階段港股只屬於調整，因首季屬木，股市仍基本上向好。對於被問到今年會否出現股災，他僅稱只在夏季時因「火」旺，大市會出現調整，至於調整幅度則沒有作推測，「黑天鵝」可能與「火」有關，但在第 4 季，水回到原地，澆滅火，港股於冬季會加速回升，甚至會升高於開局，令全年達正增長。

中信里昂風水指數誕生於 1992 年，最初只是在新春佳節來臨時寄給客戶的賀卡，當中簡要歸納了多位風水大師的神機妙算輔以該行觀點，結果準確地預測了恒指當年全部 7 個主要轉折點，因而聲名大噪。

對於 2017「火雞年」大市的預測，上半年可謂貼中，但下半年則可謂完全估錯，其推測大市在去年 7 月至 8 月間有望衝頂，其後一段時間起伏不定，恒指末季或輕微下調，事實是，港股在末季才攻頂，直至 2018 年 1 月中更創新高。不過風水指數預測港股去年全年「會錄得正增長」，仍可算是估中的。