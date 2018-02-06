橋水Dalio：人們正見識Fed緊縮威力 當前只是小幅修正

在美國公布出色的薪資漲幅後，引起了通膨預期，再引發聯準會升息加速預期，然後債市殖利率急漲，股市連兩日大跌。全球最大避險基金橋水 (Bridgewater) 創辦人 Ray Dalio 發文表示，人們正開始體驗 Fed 緊縮的威力。

Dalio 在 LinkedIn 上，以「我們才正初嚐緊縮會是什麼樣子」為題發文，表示當前正處於典型經濟周期的尾聲，不過反應更為誇張，主因是投資資產的存續期間 (durations) 更長，也就是對利率變化更加敏感。

不過，Dalio 也說，從長遠來看，這次的下挫其實只是小幅拉回，場外仍有很多的現金等著進場，接下來怎麼進行才是更重要的。

據《Zero Hedge》報導，Dalio 在達沃斯論壇上，就提出類似的說法，他指出，債券殖利率只要上漲 1 個百分比，人們就將見識到自 1980-81 年之後，近 40 年來最大的熊市。

現在是典型經濟周期尾聲

在這次的發文中，Dalio 解釋，在過去 1 周時間內，人們見到強勁的經濟增長和工資上漲 (好事！)，然而，由於擔心 Fed 收緊的速度超過信貸的價格，這使得債券和股票市場齊跌，這對多數投資人卻是壞事。

換句話說，財政政策正下踩油門，造成經濟發展受限，在利率升高之下，市場被迫先急剎車，然後就輪到經濟受害。

Dalio 說，這會讓 Fed 難以正確地實施貨幣政策，這正是典型的經濟周期尾聲－因為難以實施正確的貨幣政策，最終導致經濟衰退。由於現在利率正低，資產價格敏感度高，因此人們見到市場更誇大的反應。

Dalio 認為現在只是小修正 (LinkedIn 擷圖)

Dalio 釋放的好消息是，由長遠來看，這次的下挫仍然只算是小修正，場外仍有大量的現金等著進場。

Fed 正加快緊縮步伐

周一正是新任 Fed 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 就任的日子，根據 CME Group FedWatch，Fed 3 月升息機率已經升至 69%，市場預測的全年升息次數，也大致由 2-3 次，提高到 3-4 次。

另根據 Fed 公布截至 1 月 31 日的資產負債表中，顯示縮表正在加速。一如 Fed 在去年 9 月公布的計畫，在 10-12 月每月縮減 100 億美元，然後每 3 個月就加快腳步，由第 1 季的每月 200 億美元，第 2 季為每月 300 億美元累加上去。

今年 1 月，依計畫應減少國債 120 億美元，MBS(不動產抵押貸款證券) 80 億美元。實際上國債卻減了 180 億美元，超過目標值 120 億美元，也代表 Fed 感受到縮表的急迫性。