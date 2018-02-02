緊縮速度超預期 Fed一月份縮表速度「超標」

美國聯準會 (Fed) 縮表 (縮減資產負債表) 行動已邁入第 4 個月，Fed 縮表政策主要著重在兩項資產：不動產抵押貸款證券 (mortgage backed securities，MBS) 與美國公債，目前 Fed 規劃 1 月份縮減目標額為 80 億美元 MBS 與 120 億美國公債。

Fed 去年 9 月公佈，2018 年縮表總目標為 4200 億美元，分別為第 1 季 600 億美元、第 2 季 900 億美元、第 3 季 1200 億美元與第 4 季 1500 億美元。2019 年後，縮表目標將維持每年 6000 億美元，直到 Fed 認為資產負債表呈現「正常」狀態為止。

公債減債成效

作為縮表舉動的一個部分，聯準會不再「滾動續作」一些到期的公債，12 月 27 日的資產負債表顯示，聯準會有 2.454 兆美元的公債，1 月 31 日，公債將減低至 2.436 兆美元，代表過去 1 個月，Fed 縮減公債達 180 億美元，超過目標值 120 億美元。

截至 1 月 31 日，共有 270 億美元公債到期，聯準會將其中的 160 億美元進行滾動續作的「本金再投資」，其餘 110 億美元公債則是自然到期兌付，從而將它們移出了表外。下圖藍色箭頭，代表著 Fed 大舉動將公債移除表外的措施。

聯準會所持之公債總規模 圖片來源：wolfstreer.com

聯準會目前持有的公債金額已在縮表的進度下減少了 300 億美元，至總規模 2.463 兆美元，此一金額是創下 2014 年 8 月 27 日以來的最低水平。

MBS 減債成效

因為 MBS 支付不同於一般債券的特殊性，有時減債的傳遞，會出現 2-3 個月的延遲，才能真正反映在資產負債表上，財經部落格《wolfstreet》選擇觀察「較低的高點」與「較低的低點」。

聯準會所持之 MBS 債券總規模 圖片來源：wolfstreet.com

在此前 MBS 減量還不明顯的 10 月底，聯準會持有 17702 億美元，而 1 月底則降至 17607 億美元，兩個低點相比，共降低 95 億美元，顯示 MBS 降低程度確實已漸漸顯現。

而聯準會的資產負債表在去年啟動執行縮表之後，至今已減少了 410 億美元，至總規模 4.419 兆美元，也是創下 2014 年 9 月 3 日來最低水平。