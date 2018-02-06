〈黑色星期一〉道瓊狂瀉史上最慘 4個理由看股市其實僅自發性修正

美股昨日重挫，道瓊指數狂瀉千點史上最慘，全球股市瀰漫恐慌氣氛，但若從總體經濟面來看，元大寶華綜合經濟研究院今 (6) 日以 4 大理由來說明，實際上大環境尚未出現太過明顯的系統性風險，市場的動盪比較接近市場自發性的修正。

元大寶華認為，事實上這波金融市場的震盪幾乎可說是「期待已久」，因為觀察去年一整年美國銀行基金經理人調查報告，可發現大型基金經理人幾乎每月都將「債券市場崩盤」視為是股市尾部風險的最大風險因子之一，其關鍵的原因在於，當下股票價格評價已高，若債券殖利率進一步大漲，將會讓看起來接近泡沫的股價更難以為繼。

尤其 1 月起全球股票市場漲幅明顯加速，且債券殖利率也加速上揚，股債間價格歧異的發展，讓股票看起來更接近泡沫的狀態。

不過，元大寶華基於以下理由認為總經面並未出現太過明顯的系統性風險。

理由一：全球勞動市場未見「吃緊」地步 沒有嚴重的「需求拉升式」通貨膨脹

美國勞工部公布平均薪資年增率從 2.7% 上揚至 2.9%，創 2009 年以來最快的漲幅，並超過市場預期的 2.7%，許多人以勞動市場吃緊來解讀這樣的指標，並預料未來薪資上漲可能更快；不過，須留意平均工時卻大幅下滑，代表平均薪資的上漲很可能是因為天氣的嚴寒，讓一些低薪臨時雇員工作時數縮小，進而拉高了平均薪資。

另一方面，目前除了美國外，絕大多數已開發國家都沒有工資快速上漲的問題，例如歐元區失業率仍高達 8.7%，而日本失業率雖低但每年的薪資調幅都不如預期。

因此，儘管經濟前景好轉，通膨一定會上升，卻沒有嚴重的「需求拉升式」通貨膨脹。

理由二：資金並沒有到「緊縮」的地步

元大寶華說明，當經濟前景比較好的時候，即便利率走高，只要利率上升的幅度比起經濟上揚程度還低，也可以認定是寬鬆的狀態。

據彭博社統計，即便加計 2 月 6 日的重挫，目前美國、歐洲以及亞洲 (日本除外) 的彭博金融狀況指數均處在象徵寬鬆的 0 分界點之上，顯示目前金融市場仍正常運作，並未因央行的貨幣政策轉向而造成實質吃緊的狀態。

元大寶華指出，若觀察同樣指標在在 2008 年海嘯發生前一年就已出現吃緊的狀況，該指標從 2007 年 7 月跌到象徵資金緊縮的 0 以下，即便後來股市於 2007 年 10 月 9 日創新高，該指標也從來沒有走向寬鬆。

理由三：股債市場並未見嚴重的評價失衡狀態

元大寶華透過諾貝爾經濟學獎得主 Robert Shiller 所發明的 CAPE 作為衡量，若將其倒數減去美國 10 年債殖利率後，再對比實質標準普爾 500 股價指數可發現，1929、1972、1987、2000 和 2007 年市場陷入金融危機前，都曾有一段無風險利率高過有風險利率的時期。

而昨日美國 S&P500 CAPE 為 32.05，隱含的有風險利率 3.12%，仍高過於同日美國 10 年債殖利率 2.7056%，亦即市場目前還沒有出現嚴重的評價失衡狀態。

理由四：最新經濟數據顯示全球經濟仍處在「同步向上」的格局

目前絕大多數國家 PMI 不但處在象徵擴張的 0 分界點之上，甚至多數還保持上揚趨勢，再加上 OECD 領先指標持續上揚，且國際貨幣基金近日才剛上修全球經濟成長率預測，可見經濟基本面沒有見到惡化的跡象。