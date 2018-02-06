〈黑色星期一〉美股大跌1175點！看看華爾街怎麼說...

美股週一 (5 日) 大跌，延續上週五 (2 日) 跌勢，DJIA 道瓊指數盤中低點大跌 1579 點，最終盤後收低 1175.21 點或 4.60%，至 24345.75。另外，Nasdaq 也收低 273.42 點或 3.78% 至 6967.53，S&P 500 收低 113.19 點或 4.10% 至 2648.94，費城半導體收低 62.17 點或 4.72% 至 1255.81。

橋水基金創辦人雷達里歐 Ray Dalio 認為這種市場微小修正，是週期後段的家常便飯。

花旗 (C-US) 全球投資首席 Steven Wieting 說道，「這幾天以來，市場大致上沒任何新聞」。Wieting 認為利率是關鍵，如利率不再上漲，還是會刺激股價走高的趨勢。

對於債券殖利率短暫下滑 Wieting 認為是因投資人開始從股票轉移至債券市場所為。他提道，「Fed 這次縮表了 4000 億美元、及財政部准許的更大赤字，都使國際投資人持有美元 (或美元商品) 的風險大增，而這會促使著價格更新，不論是證券或是債券殖利率等。」

同時，他認為「這個浮動較大的狀況會持續一陣子」。最後，「如沒有實際的因素來促使如此大的跌幅，股價是無法持續下跌的」。

「投資人開始懷疑稅改的有效性」，彭博證券策略主席 Gina Adam 提道，「延續上週能源產業及醫療產業的財報數字後，投資人開始懷疑美國稅改所給予的經濟貢獻」，認為這次的股市下跌是比較修正性、較全面、不太針對任何議題。

嘉信 Charles Schwab (SCHW-US) 全球投資首席 Jeffrey Kleintop 提道，這次的股市下跌絕對與債券市場有關。「與這 8 年來的跌幅不同，之前的是對於經濟弱減與通貨緊縮的恐慌所造成，而這次是建立在對經濟過熱及通膨的恐慌上」。此外，「投資人擔心 Fed 及全球各大央行的中短期措施來壓低這通膨」。

Kleintop 認為這次市場修正離經濟循環的熊市還有一段距離，投資人應無須過度驚慌。說道，「通膨升的較快，也使各大公司財報數字成長，對於經濟是良性的」。

然而，Nuveen 資產管理主席 Bob Doll 及 Brown Brothers Harriman 利率主席 Win Thin 認為「這次的跌幅還沒跌完，應會持續」。但 Doll 也呼籲投資人，指出目前指數的位置還在 2 個月前水位上。

SPX 50、100、200 SMA 圖 / 圖：彭博

此外，這次大跌中，投資人也釋出了風險較高的企業債。

上週，利率快速上升，使得股市受到壓力。10 年期債券殖利率上升至四年高點。今日，該殖利率一度上升至 2.88%，而後回檔至約 2.75%。