全球智慧型手機出貨量創史上最大跌幅 「都怪中國市場大跌」

摘要：Strategy Analytics 統計顯示，去年第四季全球智慧型手機出貨量 4.002 億部，年增率跌幅達到創紀錄的 9%。對此，他們解釋：「由於更換周期變長，營運商減少補貼，缺乏創新，中國需求大跌 19%。」

美國市場研究與諮詢機構 Strategy Analytics 發布了一份令人震驚的報告：去年第四季，全球智慧型手機出貨量創出了有史以來的最大年增率跌幅。

數據顯示，去年第四季全球智慧型手機出貨量為 4.002 億部，比 2016 年同期的 4.387 億部大幅減少 9%，這是史無前例的跌幅。

對此，Strategy Analytics 經理 Linda Sui 解釋稱：

出貨量大幅下滑主要是中國市場「崩跌」（collapse）所導致。由於手機更換周期變長，營運商減少補貼，缺乏令人驚嘆的機型，中國消費者的購機需求大跌了 19%。

不過，去年全年，全球智慧型手機的出貨量增長了 1%，史上首次達到 15 億部。

從全球市場市佔率來看，蘋果公司以 19% 的市占率依然名列第一，三星緊隨其後。華為排在第三位。小米市占率仍在增加，其智慧型手機出貨量年增率近乎翻番。

iPhone 出貨量在去年第四季下降了 1%，至 7730 萬部。全球 iPhone 出貨年化季率在過去 8 個季度中有 5 個季度都在下跌。Strategy Analytics 執行經理 Neil Mawston 說，如果蘋果想要在將來擴大出貨量，就需要壓低價格曲線，發售更廉價的 iPhones。

三星第四季出貨年化季率下滑了 4%，為 7440 萬部，市占率從 2016 年第四季的 18% 小幅上升至 19%。這家韓國巨頭面臨了來自中國和印度對手的很大競爭壓力。

華為的全球市占率為 10%，維持不變。據 Strategy Analytics 經理 Woody Oh 介紹，華為在亞洲和歐洲的銷售表現相當不錯，但美國市場就差強人意，主要是其在當地的銷售渠道有限。

位居第四的 OPPO 第四季出貨持平於 2950 萬部，但其年化增長率從 2016 年同期的 99% 暴跌到零。Strategy Analytics 經理 Linda Sui 認為，OPPO 的黃金時代正走向末路，該公司正面臨來自小米等對手的嚴峻挑戰。

小米第四季的出貨量年化季率飆升了 87%，達到 2780 萬部，排在第五位，其全球市占率暴增一倍多，至 7%。小米的紅米 Note 4 等經典機型在印度市場銷售火爆。Linda Sui 表示，小米幾乎超越了每一個競爭對手，但他們預計，今年小米令人吃驚的銷售速度將放緩，因為華為正以升級版或者價格更低廉的新款機型搶奪市場。

『新聞來源／華爾街見聞』