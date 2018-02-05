名家論壇》盧燕俐／定期定額買台積電正是時候？

過去一年，最飆的權值股非台積電莫屬。高達 45% 的漲幅，令不少小股民搥心肝。市場上便有一種說法，「買不起一張 25 萬元的台積電，可以每個月定期定額花 2500 元買 10 股，或每月花 2.5 萬元買 100 股，讓全台灣最優秀的工程師幫你賺錢，而現在進場正是時候！」

現在進場正是時候嗎？我認為，可以有幾個思考層次。第一，如果你是月光族，或是對大盤走勢毫無概念的理財新鮮人，以台積電目前的產業領導地位，及獲利成長性來看，每月定期定額買零股，放個三到五年，不僅是強迫儲蓄的一種好方式，也因每月固定買，還能達到有效攤提成本和分散風險的效果。

以台積電股價最慘的一年，也就是 2008 年為例，每月第一個交易日去買一張（或零股），長達一整年，會歷經最便宜的股價 41.8 元，也會遇到稍有反彈的 65 元。而定期定額的結果是，一年投報率還有一成。更別說 2014 年後，股價從 100 元穩步攀升到今年最高的 266 元，何時進場定期定額投資，幾乎都可以賺錢，只是賺多賺少的問題。

然而，股價畢竟已經創高了。就如俗諺：「樹再高，也不會高上天！」據統計，光是今年一月份，外資就買超台積電 124548 張，相較自營商買超 4359 張，投信還賣超 2369 張，滿手台積電的外資，勢必因道瓊二月二日重挫 666 點，而略有調節台積電，調幅是否將持續擴大，農曆年後外資動態，特別值得關注。

換句話說，一旦大盤拉回，現在才進場要定期定額買台積電，極有可能短線被套牢。偏偏台灣股民超沒耐心，常常定期定額半年沒賺到錢，往往不是停扣，就是對標的本身失去信心，甚至懷疑起定期定額的精神和目的。

所以，第二個思考點，無論你預算多寡，只要欠缺紀律，就不適合現在進場定期定額買台積電。因為這類人總是習於追高殺低，當台積電股價不停創高之後，才開始心動想進場；當台積電股價回跌，卻總想著要買到最便宜的價位，掙扎一番後，始終不敢出手，只能眼睜睜的看著股價彈升。

台積電目前本益比 14 倍，在電子股中並不算貴，還有外資分析師一口氣調高目標價到 300 元。但別忘了，基本面好是一回事，更重要的是籌碼面，今年以來匯入台灣的熱錢，高達 45% 都去買了台積電。台積電就算題材再豐富，依舊難以對抗國際股市的動盪。未來股價怎麼走，就端看外資的臉色了！

●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、財經顧問。

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