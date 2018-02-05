1987年「股災」即將再現？高盛並不這麼看

摘要：美債殖利率攀升、貨幣政策收緊、貿易摩擦、弱勢美元、經常帳和財政雙赤字… 美國市場眼前的一切和 1987 年「股災」前夜如出一轍。但高盛認為，這一次結果可能不一樣。

美債殖利率陡峭攀升、近乎充分就業、聯準會收緊貨幣政策、貿易摩擦、弱勢美元、經常帳和財政雙赤字、稅改帶來的經濟刺激……

眼前的一切和 1987 年「股災」前夜如出一轍。

具體到美國股市上來看，2018 年 1 月，標普 500 股指漲幅超 5%，這也讓 2018 年躋身 1950 年以來僅有的十三個 1 月份標普 500 回報率超過 5% 的年份行列。

但是，在 2 月，美股出現了劇烈調整。一些投資者擔憂，這是 1987 年「股災」再現的前兆。

在 1987 年，美股同樣開局良好，1 月漲幅達 13%，到 8 月，回報率再擴大 20%。但是到了「黑色星期一」，也就是 10 月 19 日，標普 500 狂瀉 20%。全年標普 500 的回報率僅為 2%。

即便看起來和 1987 年股災前夜很像，但高盛依然堅持其牛市立場。

高盛稱：

去年 11 月，我們展望 2018 年美股市場時，曾說這將是「理性繁榮」的一年。我們當時預計，2018 年，標普 500 每股收益將會增長 14%，年底，標普 500 指數將在 2850 點，不過和 2000 牛市結束前美股本益比的急速攀升相比，今年年底本益比的變化不會很大。現在，標普 500 指數距離我們年底的目標價僅有 3% 的差距，那麼，我們是該提高目標價呢還是相信「非理性繁榮」會帶來更多的不確定性？如果真的出現「非理性繁榮」的局面，市場可能出現回調。當然，還有另外一種可能，就是市場出現短期回調，之後重回牛市。

高盛指出，目前的局面和 1987 年股災前並不完全一樣：

年初至今，盈利增長加速是美股今年增長的主要原因。自去年 11 月以來，每股收益已經上升了大約 7%，目前達到 156 美元。稅改等利多因素帶來的每股收益增加是今年美股上漲的最重要推動力，但在 1987 年 1 月時，本益比的擴張則是最重要的動力。

此外，高盛還指出，在歷次 1 月股市大漲的年份中，1987 年僅僅是個例外。

我們回顧歷史發現自 1950 年以來，歷次 1 月出現股市上漲超過 5% 的年份中，僅有 1987 年在 2 月至 12 月之間的殖利率為負。而其他年份在這十一個月的殖利率中位數則達到了 17%。

（數據來源：國際清算銀行、聯準會、Haver Analytics、高盛全球研究）

儘管高盛對美股表示樂觀，但也承認，崩盤不可避免：

下一步，市場將難以再次因為本益比提升而上漲。從各種指標上來看，目前標普 500 指數公司的本益比中位數已接近歷史最高位。儘管較高的本益比意味著長期回報可能會令人失望，但是這並不代表短期表現同樣糟糕。不過，長期和短期利率上行，將會進一步限制本益比的擴張。目前，美國十年期公債殖利率已經上漲到 2.8%，達 2014 年以來的最高水平。我們預計，美國十債殖利率將會在年底漲到 3% 以上，聯準會可能會在 2018 和 2019 分別升息四次。

除此之外，更令高盛擔憂的是，投資者對股市的態度。目前，幾乎所有的機構投資者和對沖基金都看多美股，這種情況前所未有。

高盛建議，那些長期持有美股的投資者，現在可以投資一些看跌期權，來作為對沖。

『新聞來源／華爾街見聞』