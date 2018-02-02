公債殖利率飆升 全球股市本週恐創2016年末以來最大跌幅

路透社週五 (2 日) 報導稱，10 年期美債殖利率升破 2.7%，加上全球央行貨幣政策，逐漸由量化寬鬆 (QE)，轉為量化緊縮 (QT)，全球股市本週恐創 2016 年末以來最大跌幅。

追蹤 47 個國家股市的 MSCI 全球指數，在創下 1999 年以來最長的 10 週連漲紀錄後，下跌 0.3%，跌幅為 2016 年 11 月以來最大。

美國聯準會 (Fed) 主席葉倫任內最後一次政策會議，決議維持基準利率不變，並強調計畫「進一步」升息，等同替下任主席鮑威爾，喊出了 3 月升息的基調。

聯邦公開市場委員會在聲明中表示，「經濟情勢的變化，讓我們有理由以漸進步調，進一步調升聯邦資金利率。」

由聲明內容可看出，Fed 認為，經濟成長轉強，且對通膨率升至 2% 的目標，更有信心。

歐洲央行 (ECB) 也表態，稱現行購債計畫，9 月之後就該「一步歸零」，消息一出，帶動德國 5 年期公債殖利率由負轉正。

自去年 5 月以來，美國 30 年期公債殖利率首度升破 3%，10 年期公債殖利率也漲至 2.7% 以上，創 2014 年以來新高，市場已出現調整跡象。

受銀行股、旅遊休閒類股表現不佳拖累，週五歐股早盤走跌，主要指數皆下滑，泛歐 Stoxx 600 指數跌 0.3%。

亞洲股市亦走跌，摩根士丹利 MSCI AC 亞太指數 (日本除外) 下滑 0.3%；週四美股收盤震盪整理，漲跌互見。

瑞士寶盛 (Julius Baer) 執行長 Bernhard Hodler，日前接受 CNBC 採訪時示警，投資人應注意，美股漲勢將出現修正，幅度上看 15%。

除了 Hodler 外，安聯 (Allianz) 執行長 Oliver Bate 之前也在瑞士達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 提到，市場「非常危險」，即將到來的修正，「是相當明確的」。