美股長久未修正 分析師：投資人會感覺跌10%像重挫25%

美股已經有段長時期未經歷顯著修正，上周五的大跌，正開始打擊投資人的樂觀情緒。有分析師認為，當前條件下，如果美股下修 10%，部分投資人可能會感受到 20-25% 下修的衝擊。

據《CNBC》報導，道瓊上周見到 2 年多來最大的單周下挫，指數全周下跌 1095 點，光是周五就下挫 666 點，跌幅 2.5%。Mayflower Advisors 分析師 Larry Glazer 認為，現在的大跌有可能讓投資人判斷上出現混亂。

Glazer 指出，教科書上「修正」的定義，指股市下調 10% 或更多，但自 2015 年 8 月以來，就不曾出現這種情況。以當前的指數來說，道瓊如果跌 10%，將下挫 2552 點，但在 2 年前，同樣規模的拋售，大概只會讓股市下挫 1000 點。

由於指數所在位階不同，又已許久未修正，Glazer 認為，10% 的跌幅會讓投資人感受到 20-25% 的下跌。

他說，過去幾天裡，許多投資人面對市場的波動與損失，都有所懷疑，不知道是否已完成足夠大規模的修正。

Glazer 管理超過 25 億美元的資產。他表示，在恐懼及貪婪之間，投資人正陷入矛盾。一方面，投資人擔心錯失 FANG 股票的漲勢，另一方面，又擔心出現 10% 修正時，持有這些股票將被套牢。

Glazer 認為，長期來看，投市基本面良好，但應該避開 FANG 這類股票，他的首選是小型股及商品，並在過去 6 個月中加大這些資產的部位。