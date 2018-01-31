美股修正逼近了 瑞士寶盛CEO：幅度上看15%

瑞士寶盛 (Julius Baer) 執行長 Bernhard Hodler，週三 (31 日) 接受 CNBC 採訪時表示，投資人應注意，美股漲勢將出現修正，幅度上看 15%。

Hodler 認為，2018 年，美股勢必出現一波修正，幅度從 5% 至 15%，都有可能。

全球經濟復甦，市場氣氛樂觀；對此，Hodler 指出，就基本面而言，無論公司營收，或經濟成長預測，都很不錯；但別忘了，其中仍有著保護主義與政治風險帶來的威脅。

除了 Hodler 外，上週在瑞士達沃斯世界經濟論壇 (WEF)，安聯 (Allianz) 執行長 Oliver Bate 也說，市場「非常危險」，即將到來的修正，「是相當明確的」。

過去幾個月以來，道瓊、標普 500 指數屢創新高，直到週一，受蘋果股價下跌影響，同創近 5 個月以來最大跌幅，自紀錄高點回落；市場認為，美股被高估的程度，超過 1929 年、2000 年和 2007 年。

私募基金巨擘黑石集團 (Blackstone) 副董事長 Byron Wien 日前亦示警，美股將修正 10% 至 15%。

Wien 強調，「市場洋溢快樂情緒，但當投資人認為自己不會陷入困境時，往往就會陷入困境。」

但他也表示，修正後，市場將快速恢復，「不管接下來發生什麼，今年最終還是會收高。」