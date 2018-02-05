Fed邁入鮑威爾時代 貨幣政策何去何從？

美國聯準會（Fed）前主席葉倫，在美國時間 1 月 31 日發布任內最後一次貨幣決策聲明，一如市場預期利率不動。她主政４年期間，經濟穩步成長，失業率降至 17 年新低；並且規劃實施貨幣政策「漸進式正常化」路線，一共升息了５碼，以及縮減資產負債規模，抽回市場過剩資金，留下漂亮的退位身影。

現任理事鮑威爾接替主席職位，並且在他生日（2 月 4 日）當天生效，5 日就職，對於這位 Fed 史上最富有、缺乏經濟學背景的「繼承者」來說，究竟是不是份討喜的生日禮物？市場雖預期「換人不換政」，但面對經濟持續擴張、資產泡沫疑慮愈來愈深等不確定因素，鮑威爾真能完全開啟「葉規鮑隨」的自動駕駛模式？



一、葉倫留下的良辰美景，鮑威爾能否續命？

經濟穩健成長：去年第四季經濟成長 2.6%，可望持續以超過 2% 的速度擴張。

勞動市場復甦：1 月失業率為 4.1%，維持在 17 年低點。

弱勢美元支撐出口與進口物價：美元指數 1 月累計貶值 3%，是兩年來最大月貶幅。

消費者信心站在高檔：1 月消費者信心為 125.4，在 17 年高點附近徘徊。

美國經濟成長率

二、新科主席，眼前有 5 大難關

目前利率太低，面對突發的經濟危機時，沒有太多政策工具可用。

川普減稅、鬆綁金融管制，可能導致經濟與市場過熱。

通膨雖有起色，但離 2% 目標仍有一段距離，因此 Fed 內部要求檢討通膨目標的聲浪漸高。

今年有輪值投票權的聯準銀行總裁立場多偏鷹派。

市場對貨幣政策展望杯弓蛇影，僅是臆測 Fed 將加速升息，就讓美國股、債雙殺數日。 市場預期 Fed 將加速升息，美國股債應聲倒地。

三、「葉規鮑隨」框架下，貨幣政策何去何從？

一個基點：

專家普遍預期，今年升息 3 次，每次 1 碼已是基本步調；但升息 4 次、每次一碼的可能性愈來愈高。

專家普遍預期，今年升息 3 次，每次 1 碼已是基本步調；但升息 4 次、每次一碼的可能性愈來愈高。 兩個挑戰：

拿捏緊縮速度，緊縮太慢恐使資產泡沫越吹越大；緊縮太快又會扼殺經濟復甦。 如何詳實對外說明 Fed 政策意向，同時又保留彈性。

兩個不確定性：