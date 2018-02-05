當最牛的股市崩跌遇上最熊的債市 恐後患無窮

上周五股市和債市同步遭到血洗，為 2015 年 12 月以來最大虧損；上周債市和股市的合計虧損，更是 2009 年 2 月以來最糟的。

10 年期債市殖利率和標普 500 走勢分道揚鑣。

尤其對採用風險平價策略的交易人來說，已經經歷了 2013 及 2015 年「刪減恐慌」（Taper Tantrum）以來的單周最糟表現。.

「風險平價」策略可以簡單理解為，透過投資比例的動態調整，使手中全部資產面臨的風險基本相同，這類基金往往規模較大，為了分散風險常跨商品類別投資，股票、商品、債券等。

1987 年歷史重演？

看多股市的投資淨額已來到前所未見的高檔，截至 2 月 1 日股票期貨的多頭部位創新高，在先前看似萬里無雲、銳不可當的的股市漲勢下，高盛交易人情緒指數保持在 100 甚至更高的水平。

與此同時，令人不安的是，德意志銀行的資料顯示，債市殖利率的衝高同樣是前所未見的，且歐洲美元和美債期貨的空頭盛行，多頭總部位均來到新低。

投資人的短期偏差更為明顯，以 2 年期國債來說，淨空頭部位剛來到歷史新高；另一方面，意味著看空的超長期貨淨多頭部位則觸及歷史低位。

分析師曾在 2 周前對債市短期內急劇拉高淨空頭部位發出預警，隨後，通膨數據加上 CTA 和其他動量者愈來愈多的淨空頭部位，加上在 2 年期美債的短期風險，已經引發了大量的拋售，甚至擴散到亞洲債市，日本央行上周就被迫 2 次購債操作，以防止殖利率上漲，種種情形都已來到 2015 年「刪減恐慌」時的水平。

儘管摩根大通量化主管 Marko Kolanovi 上周表示，美股上周的跌勢還不致引發恐慌性拋盤，因為趨勢追蹤者不會減少對股市的多頭持倉；但是摩根大通另一位分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 則有不同的看法。

風險平價操作踢鐵板

Panigirtzoglou 認為，自金融風暴後，債市與股市之間一直呈現負相關，安了跨資產投資人的心，像風險平價基金和平衡共同基金藉此獲得不錯的績效，但今年以來卻有些不同了。

風險平價基金單周績效逆轉。（來源：ZeroHedege）

Panigirtzoglou 指出，跨資產的正相關突然上升到了崩潰前的水平，並發出預警，股債風險平價的操作不利，可能擴散到其他市場。

例如：當股票 ETF 因跌勢而導致散戶投資人撤出，不僅影響到股票市場動能縮減，而債市與股市之間的相關性上升時，更可能透過風險平價基金和平衡基金放大股市拋售潮。