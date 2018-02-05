早買早享受? 特斯拉電動卡車的首批主要客戶 自己蓋充電站

據《路透社》報導，特斯拉電動卡車 Semi 的首批主要客戶，將與特斯拉合作，自行選擇地點建立充電站，雙方拒絕公佈合作內容，目前只得知特斯拉將提供設計和工程部分協助，但不一定會支付或補貼這些公司的充電站建造費用。

特斯拉 (TSLA-US) 將與美國最大的啤酒釀造公司 Anheuser-Busch、百事可樂以及快遞公司 UPS 合作，一同建立 Semi 電動卡車所需的巨型充電站「Megacharger」，為預計明年出貨的 Semi 做準備，Megacharger 將可在 30 分鐘內，提供可跑 400 哩的電力，這些充電站將會是私人的。

僅管合作細節尚未公佈，但建立充電站需要許多現金，以特斯拉的燒錢速度，無法使他們在短暫時間內，於全國建立「Megacharger」充電網，因此公司選擇與購買 Semi 卡車的廠商合作，Semi 的充電需求與一般特斯拉車款不同，需要更強大的電力以及更大的充電站空間。

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合作的公司皆有極大的運輸需求，他們告知路透社，第一步計畫為在公司的土地上建設充電站，然後 Semi 卡車的運貨路線，將以他們可以安全回到公司充電為主。

訂購 100 台 Semi 的百事可樂公司表示，他們可能會跟其他公司分攤建設成本以及分享充電站資源。Anheuser-Busch 的供應鏈資深總監 James Sembrot 則表示，公司將在主要釀酒廠以及重要地點設置充電站。而所有合作的公司，都拒絕透露公司估計的充電站建設成本。

美國經營電動公車的運輸公司提供了一些線索，根據加州空氣資源委員會 2016 年的一份報告，一座可供電 6 輛電動巴士的快速充電站，約需花費 24.9 萬美元建造。但分析師和汽車業主管表示，商用卡車的充電設施價格恐達數百萬美元，這取決於需要充電的卡車數量、電力來源以及在指定區域既有的能源基礎設施。

此外，特斯拉在供電部份有別的計畫，他們欲同時身兼汽車製造商與電力供應商兩種角色，業界人士透露，特斯拉打算從美國能源電網，購買廉價的太陽能電力，並將其儲存在龐大的電池中，然後出售給擁有 Semi 的公司，從中獲得利益，專家認為這個策略有風險。

特斯拉的共同創辦人 Ian Wright，現在正在經營生產用於工業卡車的電力系統公司，他對於特斯拉想用卡車充電站賺大錢的想法表示懷疑，他估計單一電池的成本為 1500 萬美元，他認為賣卡車電池能源，對特斯拉來說是沒賺頭的。

而特斯拉是否真能在 2019 年下半年，如期交貨 Semi 電動卡車，也是可觀察的重點之一。另一方面，特斯拉電動卡車的主要潛力客戶 - 美國的卡車公司，還處於觀望階段，尚未下單，這些公司包含沃納企業公司 (WERN-US)、全球最大的貨車運輸物流公司 YRC Worldwide(YRCW-US)、Daseke Inc(DSKE-US) 與 Old Dominion Freight Line (ODFL-US)。