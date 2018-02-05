工銀看美股美債黑色星期五、比特幣閃崩的這些事...

中國證券網今 (5) 日報導，工銀國際首席經濟學家程實撰寫報告指出比特幣閃崩、美股美債遭遇「黑色星期五」、美元急貶、波動率抬升等一系列市場細節的背後，存在著同一顯著的宏觀趨勢動因，即真實的普遍復甦。2018 年 1 月，國際貨幣基金組織（IMF）幾乎同時大幅調升了主要經濟體的增長預期，這在危機十年以來極為罕見。

據該報告，2018 年開年，國際金融市場即呈現出一系列史詩級變化。比特幣價格從 2017 年 12 月中旬逾 19000 美元的高位一度狂跌至 8000 美元以下；美股、美債上周末迎來黑色星期五，特別是道瓊斯指數暴跌 2.5%，近 700 點的點數跌幅創下金融危機以來單日之最。

比特幣價格持續下跌預示全球風險偏好逆轉。(圖取材自：Wind、工銀國際)

沈寂了許久的 VIX 指數從不到 10% 的絕對低位攀升至 17% 以上；美元指數在 2017 年下跌約 10% 的基礎上繼續急跌超過 3%；1 月人民幣對美元匯率升值高達 3.5%，創 1994 年匯率並軌以來最大的單月漲幅，並屢創 811 匯改以來的新高。

全球經濟真實的普遍復甦是市場變奏曲背後真正的宏觀主因。真實的普遍復甦擊碎了虛擬貨幣夢想，競爭性寬鬆的終結令信用貨幣重獲信心，低利率時代一去不返也加速了比特幣等高風險資產價格調整的進程。而病態的「寬鬆麻痹」讓位於換檔後的增長與風險，重心過低的 VIX 波動性指數逐漸向理性中樞靠攏。

此外，真實的普遍復甦擊碎了保護主義的逆流，多元化漲潮重拾動力，少數國家的單邊主義舉措難以阻擋全球貿易的趨勢性回暖，過強的美元被拖回長期貶值通道，大宗商品價格有望進一步上行。

真實的普遍復甦還擊碎了需求端依賴，供給側結構性改革成為全球增長內生動力的主要來源，中國經濟新時代在全球供給側改革中占得先機，人民幣匯率穩中有升具備堅實物質基礎，中國市場依舊具有比較優勢。

報告稱，儘管國際金融市場的調整並未結束，但一場不可回避的短期震蕩如同洗禮，然而本質上是健康的、有益的。這場系統性調整正為長期成長洗盡鉛華，全球經濟真實復甦和金融市場趨勢投資的未來將更加值得期待。