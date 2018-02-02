分析：螞蟻金服IPO後釋大量價值 原投資者將大賺

阿里巴巴 (BABA-US) 與螞蟻金服昨 (1) 日聯合宣布，根據 2014 年雙方簽署的戰略協議，並經阿里巴巴董事會批准，阿里巴巴將透過一家中國子公司入股螞蟻金服 33% 股權。分析認為，螞蟻金服原有投資者的股權雖被攤薄，惟螞蟻金服 IPO 後，將釋放大量價值，為原有投資者帶來可觀回報。

螞蟻金服是全球第 2 大獨角獸公司，估值達 600 億美元。阿里巴巴昨日同意收購螞蟻金服 33% 股權，將以部分智慧財產權換取螞蟻金服新股，雙方並將終止目前的獲利分享協議。目前，螞蟻金服需向阿里支付知識產權和技術服務費，金額相當於螞蟻金服稅前利潤的 37.5%。阿里指，上述交易安排對集團的資金狀况不會產生影響。

針對阿里入股後與螞蟻金服有何新具體合作，阿里執行副主席蔡崇信解釋，入股有助獲取用戶 (User Acquisition)，不少用戶利用螞蟻金服的服務接觸到阿里生態圈，入股可以直接提供一個綜合解決方案 (all-in-one solution)。

至於到蟻螞金服上市詳情，首席財務官武衛只表示，暫時未有上市計劃。

阿里巴巴入股前，由馬雲及謝世煌等持有的君瀚為螞蟻金服最大股東，持股量約 42.28%；其次為由阿里巴巴若干合伙人持有君澳，涉約 34.15% 股權；其他投資者包括全國社保基金、中國人壽 (2628-HK) 等。交易完成後，阿里將成為最大股東，持有約 33% 股權。

(圖：香港明報)

香港《明報》引述興證國際資產管理副總裁阮子曦表示，阿里入股可能是架構重組，以便上市。他估計，螞蟻金服正值高速增長期，但盈利能力不及天貓及淘寶等，預計阿里仍需投放大量資金，難免對股價造成短期影響。

阮子曦指出，螞蟻金服原有投資者股權雖被攤薄，但一旦螞蟻金服上市成功，將釋放大量價值，仍可帶動阿里及螞蟻金服股價，為原有投資者帶來極可觀回報。

阿里巴巴首席執行官張勇對《星島日報》表示，阿里巴巴以讓天下沒有難做的生意為使命，這次入股是與螞蟻金服長期戰略合作的又一重要里程碑。持有螞蟻金服股權，阿里巴巴將可以與中國第一大移動支付和 TechFin 平台進行更加緊密的協同，從而促進用戶規模的增長和用戶體驗的提升，也能更好地分享全球金融科技行業的成長機會。

阿里巴巴昨日同時公布，截至去年 12 月底止年度第 3 季業績，按非美國通用會計準則計，收入按年增 56%，至 830.3 億元人民幣，較市場預期的 797.1 億元為高；攤薄後每股盈利為 10.61 元，勝市場預期的 10.53 元。