螞蟻金服、華為進軍美國受挫 中國商務部批美保護主義濃厚

先前美政府以國安考量為由拒絕了螞蟻金服公司收購美國匯款公司 MoneyGram International Inc (MGI-US)，中國週四批評，美國保護主義越來越濃厚。

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這是美總統川普上任以來，最受矚目的中國交易，川普上任前曾誓言以美國為優先，並保障美國就業市場，避免外來競爭者搶食。

中國商務部發言人高峰表示，「我們發現近來美國保護主義的聲浪越來越高。」他補充，中國尤其擔心各國以國安為由阻止外國投資的方式。

知情者周三透露，中國電信巨頭華為公司與美國電信公司 AT&T(T-US) 合作，協助華為手機進軍美國的計畫已擱淺，AT&T 已放棄在美國銷售華為製造手機的交易，美方疑似也同樣以國安為由。這是繼中國螞蟻金服公司收購美國速匯金公司遭川普政府否決後，中國來美投資在今年面臨的第二次打擊。

與此同時，美國未來幾週正打算推出新關稅，包含廣泛限制鋼鐵和鋁材進口，以及因為中國涉嫌竊取智慧財產權的調查，對中國拿出懲罰性行動。

德意志銀行（Deutsche Bank）首席亞太地區經濟學家 Michael Spencer 表示，「我認為，貿易仍舊是中國面臨的首要風險，因為這是他們不能控制的事。但我基本上認為，今年可能會有更多貿易上的摩擦，可是不會導致中國實際出口大量下滑。」