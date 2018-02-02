【IPO追蹤】阿里入股螞蟻金服33%

阿里公布財政年度第三季業績時宣布將會入股螞蟻金服33%股權。阿里執行副主席蔡崇信在電話會議內稱，螞蟻金服三項核心業務都有不錯盈利，是次交易有利雙方加強戰略合作。阿里首席財務官武衛則強調，螞蟻金服目前仍未公布其上市計劃，亦未落實上市目的地。

今次阿里與螞蟻金服同意修訂2014年的交易協議，阿里會轉讓所持與螞蟻金服相關的專有知識產權，以此獲得股份，而此舉不會對集團的資金狀況有影響。同時，螞蟻金服將會終止向阿里繳付知識產權和技術服務費，這費用金額等同螞蟻金服稅前利潤的37.5%。

蔡崇信指出，此次交易除了令兩間企業有更緊密合作之外，亦容許阿里股東在未來能夠享受來自金融業務的增長，而阿里所持的螞蟻金服股份，亦會在對方上市前得到保護，不會因螞蟻金服融資而攤薄持股。

他又稱，螞蟻金服季內採取積極吸納新用戶的計劃，首席執行官張勇則補充，阿里與螞蟻金服會合作把新用戶，變成阿里生態體系內的買家，推動新零售發展。

螞蟻金服透過「支付寶」等產品，多年來為中國電子支付市場主導者，而其平台內亦提供不少金融服務，如個人貸款、「餘額寶」等理財產品。

阿里去年「雙十一」交易額再創新高，亦帶動集團季績高於市場預期。收入達830.28億元(人民幣,下同)，按年強勁增長近56%，而非美國通用會計準則計算的純利報270.07億元，上升20.1%。

武衛調高全年收入預測，由估計按年升45%至49%，調高到55%至56%。

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