國安考量 美國政府拒絕螞蟻金服收購MoneyGram

美國政府部門週二以國家安全考量為由拒絕了螞蟻金服公司收購美國匯款公司 MoneyGram International Inc (MGI-US)，這是美國總統川普就職以來最受矚目的中國交易。

中國互聯網巨頭阿里巴巴集團（Alibaba Group Holding Ltd）(BABA-US) 執行董事長馬雲 (Jack Ma) 與阿里巴巴高管共同持有螞蟻金服 (Ant Financial)。面強大的中國競爭對手騰訊控股 (0700-HK) 旗下的微信支付平台，馬雲一直試圖擴大螞蟻金服的勢力範圍。

馬雲曾在 1 年前的某次會議上答應川普將創造 100 萬個美國就業機會。

MoneyGram 股票盤後交易下跌 8.5%，報 12.06 美元。

MoneyGram 盤後股價大跌

據熟悉機密討論的消息人士透露，美國外國投資委員會 (CFIUS) 拒絕了雙方的建議，以緩解可能用於辨識美國公民的數據安全性擔憂，收購協議因而被迫終結。

MoneyGram CEO Alex Holmes 在一份聲明中表示：「儘管我們盡最大努力與美國政府合作，但很明顯地，CFIUS 不會批准這項合併案。」

Moneygram 主要業務在小額匯款 （圖: AFP）

標準的 CFIUS 審查期為 75 天，這兩家公司的收購案已經進行了 3 次審查。消息人士說，兩家公司提出的各項安全措施和協議未能讓 CFIUS 放心。

美國財政部表示，法規禁止披露向 CFIUS 提交的信息，並拒絕就 MoneyGram 交易發表評論。

川普正試圖向中國施壓，以協助解決北韓的核武問題，並在貿易和外匯問題上對中國較為寬鬆，但現在美國政府已經對向中國實體出售公司展現高姿態。

MoneyGram 交易案是中國併購美國公司未能通過 CFIUS 審查的最新一筆交易。其他還包括有中資成份的收購基金 Canyon Bridge Capital Partners LLC 以 13 億美元收購美國晶片製造商萊迪思半導體公司 (LSCC-US)、中國泛海控股集團有限公司以 27 億美元收購美國護理險公司 Genworth Financial Inc (GNW-US)、中國收購公司東方宏泰資本 (Orient Hontai Capital) 以 14 億美元收購美國移動營銷公司 AppLovin。