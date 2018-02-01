過年人力需求大 7成服務業啟動徵才計畫

馬上就要過農曆新年，上班族在期待放假之餘，有不少服務業正是需要人力的時候，根據人力銀行調查，有 7 成 2 的泛服務業者已經在 1 月啟動徵才計畫，其中又以兼職、計時人員為最大宗，最需要兼職人力的以餐飲服務業為主，百貨販售居第二，再來是生活服務，統計 1 月份兼職工作機會數高達 9 萬多筆，年增 9.5%，旺季人力需求，有明顯成長的趨勢。

根據 1111 人力銀行調查指出，有 7 成 2 的泛服務業者，包括運輸、餐飲、百貨販售、觀光旅遊、美容美髮、生活服務，瞄準農曆年假商機、寒假消費旺季及尾牙春酒商機，已在 1 月啟動徵才計畫，其中以增加兼職、計時人力 35.1% 為最大宗，有 20.0% 只增加正職人力，也有 5.3% 企業不採取增雇人手，而是改以加班方式來因應。

進一步與產業交叉分析的結果顯示，春節前後期間最需要增加兼職人力的以餐飲服務為主，百貨販售居次，生活服務則名列第三，而主要進用人才包括外場服務人員、外送人員、門市銷售員、清潔打掃人員及美容美髮人員；此外，根據資料庫顯示，今年 1 月份兼職的工作機會數高達 92,391 筆，較去年同期多出 8,037 筆，年增 9.5%。

人力銀行分析，台經院預測 2018 年經濟成長率上修至 2.34％，加上受到全球經濟穩健復甦影響，台股交易投資也持續熱絡，以及政府帶頭加薪效應，都有助於帶動國內景氣升溫，對於泛服務業者而言是一利多佳音，加上今年農曆春節較往年延後約兩周，與西洋情人節 2 月 14 日只相隔一天，預估將民間消費力道推至高峰，致使業者提前補人因應，而釋出大量兼職計時職缺。

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