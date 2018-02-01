當沖降稅續3年 吳中書：應重視股市長期穩健發展

去年 4 月底，股票當沖交易稅減半措施試辦 1 年，5 月中旬股市就上萬點並持續至今，行政院因此決定再延長實施 3 年。對已經站穩萬點的台股，再丟政策利多，中央大學台經中心認為從交易量的角度來看，有正面意義；中經院院長吳中書則提醒，股市熱絡時應更重視長期的穩健發展。

當沖交易降稅措施延長 3 年，拍板定案，行政院通過證券交易稅條例修正草案，股票當日沖銷交易，證交稅減半徵收措施，將實施至 2021 年 4 月 27 日，並且擴大適用對象。

去年 4 月底實施當沖交易降稅，不到 1 個月，台股就站穩萬點大關並且持續至今，且成交量也維持一定量能，金管會認為，當沖降稅效益功不可沒，因此要求延長優惠時間。

中央大學台灣經濟發展研究中心主任吳大任表示，股市在高點，需要有足夠的量能支撐，認同這項政策對股市行情的正面助益，「一般股票到了高點的時候，是否有足夠的交易量支撐也是很重要的，這個政策，我想從交易量的角度來看，對股票行情應該是有正面的意義。」

對於當沖交易降稅優惠，總計實施 4 年的政策，中經院院長吳中書回應表示，更應該在股市熱絡的時候，重視股市長期的穩健發票，「股市熱絡大家樂見，但制度上，我覺得我們應該是在股市比較熱絡的時候，更重視（股市）長期的穩健發展。」

股票持續多頭，來自於股市的收入就增加，有利於家庭經濟狀況的改善，對消費信心的提升也是一劑補帖，吳大任指出，目前股市維持高檔，再加上當沖交易降稅延長 3 年的政策利多，有助於 2 月 CCI 中的投資股票信心，挑戰歷史新高。

中廣記者陳儷方台北報導。