麥擱問才不傷感情 上班族過年最Orz的問題大全

每逢過年，有些人要擔心錢夠不夠用，有些人卻要擔心被追問職場與情場的「隱私」。yes123 求職網今 (1) 日公布「勞工過年規劃與新春連假商機調查」，據調查，如果今年過年與家人、親戚聚會，「最怕」被他 (她) 們問到什麼問題呢？

該調查結果顯示，位居前五大「難題」包括：「打算什麼時候結婚？」(43.2%)、「現在薪水多少啊？夠用嗎？」(41.1%)、「在做什麼工作？哪裡上班啊？」(37%)，以及「年終獎金幾個月啊？」(34.7%)、「有沒有正在交往的對象啊？」(29.8%)。

其餘也令人「害怕」又「尷尬」的提問，還有以下這些：「要不要幫妳 (你) 介紹男 (女) 朋友？」(28.5%)、「打算什麼時候生小孩？」(27.5%)、「買房子了沒？買車了沒？」(26.3%)，以及「工作太忙，變胖 (瘦) 了啊？」(24.2%)、「工作 (公司) 穩不穩定？老闆 (主管) 人好不好？」(18.5%)。

除此之外，在春節連假期間，最令上班族煩惱的事情，前五名分別是：「發紅包的對象與金額多寡」(41%)、「景點與餐廳總是人擠人」(39.6%)、「到處塞車與找停車位的問題」(37.5%)，以及「體重變胖」(35.4%)、「和親戚的人際互動」(33.3%)。

至於六到十名，又分別為：「返鄉、返家的通勤時間」(23.4%)、「連假開銷超出預算」(21.2%)、「拜拜的習俗太多、不清楚規矩」(18.8%)，以及「去哪裡或回誰家過年」(18.4%)、「生病、受傷、吃壞肚子」(17%)。