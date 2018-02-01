微軟FY18Q2營收高於預期 受稅改影響淨虧損達63億美元

微軟週三 (31 日) 於美股收盤後，公佈 2018 會計年度第 2 季財報，在 Azure 雲端事業體帶動下，每股盈餘與營收雙雙高於分析師預期。然而受到美國稅改影響，微軟當季認列一次性費用 138 億美元，導致淨虧損 63 億美元。

微軟 31 日收盤價格為每股 95.01 美元，在公佈財報後，略提升 0.12% 至每股 95.12 美元。

微軟 31 日股價走勢圖

財報顯示，微軟 (MSFT-US)2017 年 10 月至 12 月的總營收為 289.2 億美元，比去年同期高出 12%，根據 Thomson Reuters 數據，優於分析師預期的 284 億美元。每股盈餘則為 0.96 美元，高於分析師預估的 0.86%。

微軟最大的事業體「更多個人運算」(More Personal Computing) 營收較去年同期上漲 2% 至 121.7 億美元，當中包含 Windows 業務、硬體設備與搜尋廣告，高於 FactSet 預測的 120.2 億美元。

「生產力和業務流程」(Productivity and Business Processes) 事業體包含 Office、Dynamics 產品與 LinkedIn，營收較去年同期上漲 25% 至 89.5 億美元，高於 FactSet 預測的 88.6 億美元。

「智慧雲端」(Intelligent Cloud) 事業體包括 Azure 雲端運算平台、Windows 伺服器與 SQL 伺服器，共創造 78 億美元營收，較去年同期上漲 15%，當中 Azure 的營收大幅飆升 98%，但微軟並為公佈實際的營收金額。



微軟預期 2018 會計年度第 3 季的營收為 252.5 億美元至 259.5 億美元，略高於 Thomson Reuters 分析師預期。

