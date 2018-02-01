超越百度、直追Waymo！通用自動駕駛「彎道超車」

在研發自動駕駛技術方面，通用的表現可以用「激進」來總結，但其成果也很突出。

2 月 1 日，據彭博社從美國加州車輛管理局獲取的一份報告顯示，在 2016 年 12 月 - 2017 年 11 月進行的人為干預間隔里程測試中，通用 Cruise 以 1214 英里的平均行駛里程，超越百度、輝達等自動駕駛汽車，僅排在 Waymo（平均行駛 5596 英里）之後，名列第二。

為衡量自動駕駛系統的可靠性，加州政府要求企業在公共道路上測試自動駕駛汽車，並提供為期一年的行駛里程和人為干預的間隔里程。在特殊情況下，需人類司機接管自動駕駛系統的職責。報告顯示，Cruise 汽車的行駛里程是為 127516 英里，共出現 105 次人為干預情況。

通用以收購實現「彎道超車」

相較於 Waymo 和特斯拉，通用進入自動駕駛領域的時間相對較晚。

2016 年，在意識到電動汽車和自動駕駛技術將成為汽車產業發展趨勢後，這家美國排名第一的汽車生產商以 5 億美元投資 Lyft，在美國聯合建立自動駕駛汽車綜合網路，為用戶提供專車服務。

之後，通用汽車又宣布成立一個無人駕駛汽車和電動汽車團隊，希望加快研發速度並增加產品數量。

同年 3 月，通用以 10 億美元收購了舊金山自動駕駛初創公司——Cruise Automation，從而在這個新興產業立足。

2017 年 10 月，通用宣布將收購美國加州的傳感器公司 Strobe，以加速自動駕駛汽車技術的研發，並降低傳感器成本。Strobe 自主製造的激光雷達傳感器，是自動駕駛車識別周圍環境的關鍵傳感器之一。業內人士表示，正是傳感器成本的不斷下降外加精度的上升使得自動駕駛車生產規模化具有可行性。

2017 年 12 月，通用宣布了自動駕駛汽車計劃，並對投資人稱其將於 2019 年在一些人口密集的城市投放一系列自動駕駛出租車，以應對來自其他研發自動駕駛汽車的企業，比如 Waymo 的競爭。

短短兩年多的時間，通用從成立研發團隊到真車上路測試，其發展速度不免讓人驚嘆。

通用自動駕駛汽車超預期落地

從目前的成果來看，通用自動駕駛汽車的落地速度遠超預期。

2017 年 9 月，通用發布了一款自動駕駛汽車，號稱是「全世界第一款大規模量產的自動駕駛汽車」。當時在加州，已經有 30 多家公司獲得牌照對自動駕駛汽車進行上路試驗，不過通用推出的不是測試車，而是成品車，將能夠通過生產線進行大規模製造。

Cruise Automation 公司創始人兼首席執行官 Kyle Vogt 表示，從一輛參加展覽的原型車，到可以大規模生產的成品車，這是一個巨大的進步。

僅僅 4 個月後，1 月 12 日，通用汽車宣布已向美國聯邦交通管理部門提出申請，準備在 2019 年投放量產無人駕駛汽車，用於公共網約車服務。據通用方面介紹，新車無需駕駛員、方向盤和踏板，就能實現安全駕駛。如果獲得上路安全許可，通用的這款無人駕駛車將在 2019 年開始服務公共網約車。

要實現真正意義上「解放雙手的自動駕駛」，離不開高精地圖系統。而搭載新一代 Super Cruise 系統的 2018 款凱迪拉克 CT6，已在美國和加拿大上市。據悉，這套系統就採用了高精地圖解決方案，以保證實際使用時的可靠性。

『新聞來源／華爾街見聞』