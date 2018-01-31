是你爆肝嗎？勞基法將上路這些行業恐「連上12天班」

立法院日前三讀通過《勞基法》部分條文修正案，「有條件」放寬「輪班間隔 11 小時」、「 7 休 1 」制度。也就是說，可能出現勞工可連上 12 天班、加班換補休等情況，惹來民眾怨聲連連。對此，勞動部今（31）日指出，輪班間隔例外的包括台鐵、台電等 3 種狀況，而鬆綁 7 休 1 部分則有多達 50 種行業適用。

勞動部考量「時間特殊」、「地點特殊」、「性質特殊」、「狀況特殊」等原因，針對符合以上 3 大特殊情形的部分行業，在適用「例假七休一」規定時，仍有彈性需求。像是遊覽車、公路客運等行業，若遇到年節、紀念日或是其他應放假之日等，可依此調整例假；另外共有多達 50 種行業，皆分別列出適用情形，屆時恐出現連上 12 天班的血汗班表。

而針對交通部及經濟部提出之會商需求，台鐵、台電、中油、台糖公司的輪班人員基於工作專業性、人員進用培訓需有特定程序及期程，因此在初期恐人力欠缺，得以變更「輪班換班間距」，但不得少於連續 8 小時，而實施期限屆滿後，將回復到間隔 11 小時規定。

此外，台鐵、台水、中油公司因天災或突發事件等特殊原因，須立即進行搶修及維持正常輸送、供應，勞動部認為確有變更「輪班換班間距」之必要，但僅限於上述狀況發生時，才得以變更輪班換班之休息時間。

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