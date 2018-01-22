勞基法修法上路 防過勞配套做好了嗎？

新版勞基法 3 月 1 號就要實施，引發勞團以臥軌激烈手段抗爭的勞基法修法，是讓雇主、勞工更有彈性、空間？還是變成「過勞」惡法？

修正後的勞基法對勞工的最大影響，無非是鬆綁 7 休 1 為 14 休 4；加班費改為核實計算；加班工時上限從單月不得超過 46 小時，放寬為單月不超過 54 小時，但三個月總加班工時上限維持 138 小時不變；還有加班換補休、輪班制勞工間隔，原則 11 小時，但只要經過工會或勞資會議同意，可以縮短至 8 小時。

修正後的勞基法看似賦予雇主及勞工更大的彈性，但彈性空間就在勞資會議，台灣勞工長期處於勞雇關係的弱勢下，勞資會議是否能夠發揮正向彈性，而非淪為合法的過勞？值得關注。

第一時間跳出來反對勞基法修惡、甚至上街聲援勞團的北市勞動局長賴香伶，在 3 月 1 號勞基法修正上路前，也向中央喊話，提出四大建議。

賴香伶擔憂的七休一、輪班間隔鬆綁、放寬加班工時，會不會讓彈性變成過勞通例？北市勞動基準科長黃毓銘說，以製造、服務業為例，製造業有急單的旺季，服務零售業則有年節、週年慶，這些放寬鬆綁可能造成的影響，不外乎雇主不願意多雇用人力，而是讓勞工連上 12 天班班因應，甚至加班也會集中在某幾個月份，最怕的就是讓勞工連續四個月單位加班 54 小時，造成過勞風險。黃毓銘說：「修法後的單月 54 小時，有可能造成連續四個月，讓勞工每個月加班 54 小時。」

另外鬆綁 7 休 1 這個排班的彈性，還有輪班間隔從原則 11 小時調整至 8 小時，只要工會或勞資會議同意，就可以彈性調整，但勞資會議會不會只是形式？勞工會不會永遠都淪為被決定的一方？

尤其 30 人以上公司需要設置的「勞資會議」協商機制，臺北市有 7096 家需要設置，但現況是高達 4397 家沒有做到，其中上市上櫃事業單位有 283 家、超過 200 以上的大公司也有 295 家沒有設置。

北市府只能首先針對 200 人以上、上市上櫃公司限期輔導；其餘只能積極輔導。

另外因應勞基修法的過勞風險，北市勞動局也針對勞基法 84-1 條的責任制提出防過勞機制，並首創將健康狀況列為 84-1 條責任制的核定要件，只要查察有違反勞雇雙方約定書或勞基法損及健康、或勞工已領取勞工保險腦心血管疾病給付、或醫師建議應該調整或縮短工時等，就會廢止 84-1 條責任制的約定書，去年底，臺北市就曾廢止一家保全公司 351 人的 84-1 條責任制約定書。

但，以保全業為例，許多保全勞工多是職場的相對弱勢，年齡層較高，這樣的因應衝擊，會不會反而造成變相懲罰了勞工，讓保全業雇主，不願雇用高齡勞工？這都該是政府，不管地方或中央，該思考面對的問題，否則勞基法修成了惡法，只會製造更嚴重、更對立的社會問題。

勞基法修法，放寬鬆綁了四個彈性，讓外界擔憂會不會變成過勞惡法？勞工怕的是，政府開了勞基法例外的後門給雇主，讓血汗過勞變成合法，勞資協商的機制能否落實？勞工的加班是自願？還是被迫？需要政府更細膩的配套，將把關機制訂定更嚴謹，而不是倉促修法上路。