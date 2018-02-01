周五晚上開始更冷 陽明山可能下雪

周三晚上北方冷空氣又明顯增強，這是從周日開始降溫後的第二波冷空氣，北部清晨低溫已經降到 9-10 度，台北市還超過 10 度徘徊，大致上還降不到十度，周四五都維持這樣類型，提醒您要做好準備，周五晚上開始另外一波更強的冷空氣又再報到，這波在周末到下周一二長達三四天內，會跌到新低溫，提醒您務必要提高警覺，要提醒親友注意健康。

昨天深夜到今天凌晨，從中國南方東移的水氣持續影響，全台灣都有雨勢，預計今天水氣白天會稍微緩和，轉為中部以北較多，中南部偶陣雨的形式，預計周五六開始將轉為桃竹苗以北有陣雨的，迎風面早晚陣雨較多。而若是水氣稍減，要留意可能有境外空氣污染物移入，目前有些稍微成長，但尚未到達嚴重等級，部分地點從周三深夜開始稍微高一些，不過和雲雨交互作用下，較為輕微。中南部最近由於風速較強，也有雨勢，普遍空氣品質還不錯，建議您好好把握。

要注意的是低溫，預期這一波最低溫可能落在周日和周一的清晨，北部都會低溫預測仍落在 7-8 度間，空曠地區減少 1-2 度，中南部可以到接近十度上下的溫度，也是偏低，要到下周二三才會逐漸回溫，按照這樣的態勢，仍維持北部一千公尺高山有機會下雪，例如陽明山等地，可能會有零星短暫的雪景出現，這要碰點運氣，但一千五百公尺到兩千公尺以上的機會絕對是非常高，過去兩天中部的高山已經出現雪勢，預計這兩三天都還有機會，接下來也持續，至少低溫還是維持。台灣難得看到雪景，不過若是您要一睹白色的景象，務必要做好準備，冰凍雨雪下的天氣，對行車用路都是頗大的考驗。

這一波的冷空氣在下周三四會明顯回溫，也有機會讓北部明顯的轉晴回溫，可能延續到過年除夕，當然時間久都還有變動空間，不過大趨勢上看，年節的天氣應不算太差，至少不會像這周這樣的冷。

也提醒您，根據疾管署在周三公布的流感疫情監控，這時已經到達近幾個月的最高峰，比去年同期多出了一到兩倍以上，而且 B 型較多，又遇上年節的聚會及交通繁忙多，加上未來到下周三的將近還有一周的低溫期，恐怕還有一波劇烈的上漲期到過年，想要舒舒服服不趕流行的享受年節假期休息，也建議您務必做好自我健康管理。

過去幾天的冷都還不算冷，周末才是大考驗，建議您務必要把家裡面最抗寒、保暖的設備都用上，多注意年長者及慢性病親友的健康，多一點準備，就可以減少不必要的健康風險。

以上氣象由彭啟明博士 / 天氣風險公司提供