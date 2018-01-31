美擴權攔截新興技術交易 連小公司都不放過

中美合作再次面臨挑戰。據《華爾街日報》報導，美國參眾兩院在白宮的支持下，正在制定兩黨聯合法案，擴大美國外國投資委員會 (CFIUS) 的授權。CFIUS 的審查就是借口安全達到其投資保護主義的目的，擴權後，可能導致中國企業赴美投資審查風險進一步加大。

2017 年 11 月 8 日，恰在美國總統川普訪華期間，美國國會參眾兩院的議員，分別提交了一項名為《外國投資風險評估現代化法案 (2017)》(FIRRMA) 的法案，尋求拓寬美國外國投資委員會 (CFIUS) 的審查範圍，改變審查程序和時限。

CFIUS 是一個由多部門組成，負責監管可能導致敏感技術流向對手國家的機構。儘管 CFIUS 的章程沒有專門指向任何國家，但是近年來常常密切關注涉華交易。

目前，CFIUS 可以建議總統阻止外國實體收購美國公司多數股權。但在新的法案中，CFIUS 將可以對只涉及少數股權和合資公司的交易也作出類似的建議，此外還包括被 CFIUS 認定為涉及「新興技術」的交易。

對上述法案的看法，IBM(IBM-US) 等公司認為將損害美國公司的全球競爭力。IBM 負責政府和監管事務的副總裁 Christopher Padilla 近期在美國參議院的一次聽證會上說，無須面對類似監管限制的外國競爭對手會抓住全球市場上的機會，而美國公司只能乾瞪眼。

對於美國不斷在中美經貿合作中設置門檻與障礙，香港《文匯報》引述中國商務部研究院國際市場研究所副所長白明表示，美國感受到來自中國的競爭壓力越來越大，此次擴大 CFIUS 審查權限，其實質是借口安全達到其投資保護主義的目的。

白明指出，美國總喜歡搞雙重標準，蘋果 (AAPL-US) 在中國獲得的待遇，華為、中興在美國就沒有。己所不欲，勿施於人，中美之間的開放合作「共贏」的大局，而不能是美國一個國家的「單贏」。他提醒中國企業，在赴美投資之前一定要搞清楚各種限制條件，以免陷於被動。

統計數據顯示，中國企業對美國企業的併購規模去年出現大幅下降，由 2016 年的 627 億美元下降到 2017 年的 136 億美元。其中，以美國技術企業為收購對象的交易規模大跌 87%，總交易額從 2016 年的 149.7 億美元下降到 2017 年的 19.7 億美元。

近年受阻中美企業交易項目

■ 2017 年 4 月，阿里巴巴集團關聯公司螞蟻金服宣佈將以每股 18 美元的現金，收購總部位於美國達拉斯的速匯金全部流通股。雙方今年年初宣佈，因計劃無法獲得 CFIUS 批准，雙方已同意終止協議，螞蟻金服需付 3000 萬美元補償金。

■ 2016 年 9 月，TCL 集團曾宣佈通過全資子公司以 5000 萬美元收購美國 Novatel Wireless 公司旗下 MIFI(智能移動熱點設備及移動寬頻) 業務。但該項目兩次提交申請，均未獲 CFIUS 通過，最近 TCL 集團放棄交易。

■ 2016 年 9 月，中資背景基金公司 Canyon Bridge Capital Partners Inc. 斥資 13 億美元收購萊迪思半導體公司的計劃因美國「國家安全原因」被叫停。

■ 2016 年 2 月，華潤集團和華創投資向美國仙童半導體發出的 26 億美元收購要約遭到拒絕。

■ 2014 年，中國半導體龍頭企業紫光集團曾計劃以 230 億美元收購美國最大的存儲芯片企業美光科技，因 CFIUS 審查，該計劃擱淺。

資料來源：香港文匯報