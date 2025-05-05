〈台幣強升〉民眾趕換匯搶甜甜價 各大網銀、App傳塞車災情

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-05 12:32

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新台幣兌美元強升剎不住，今日早盤勁揚超過 1 元，跳升至 29 字頭，創下近 3 年新高，臺銀牌告匯率更顯示，日元現鈔賣出價上午驚見 0.20 字頭，吸引許多民眾湧進各大銀行的網銀、App 換匯，瞬間流量湧入使得系統不堪負荷，紛紛傳出塞車、無法登入等災情。

根據網友回應，包括國泰世華銀行、台新銀行、永豐銀行、中信銀行、玉山銀行、臺灣銀行、王道銀行等，都傳出塞車或無法登入情形，網銀或 App 頁面顯示「線上要等 5 至 15 分鐘」，許多網友曬出成功換匯截圖，並打趣表示「現在能登入的都是贏家」。

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此外，也有民眾換完美元才發現，交易頁面顯示「因匯率波動幅度過大，該交易取消匯率優惠，改依牌告匯率交易」。

對此，台新銀表示，由於今日民眾換匯需求量遽增，造成使用流量超過 APP 負荷，目前銀行已積極處理中，客戶如有換匯或其它金融需求，可使用台新銀行及 Richart 網銀。

國泰世華銀指出，近期受外匯匯率短期波動劇烈影響，客戶查詢匯率狀況高於平日量能，有關 CUBE App 連線狀況，本行已積極處理，並啟動排隊機制以維持系統穩定，敬請見諒。

在美國匯率操控報告公布前，市場對新台幣升值的預期心理持續發酵，加上熱錢流入、出口商恐慌性拋匯，新台幣匯率上演史詩級升值，繼 2 日強升 3.07% 後，今天開盤繼續上攻，盤中暴升逾 1.4 元，兌美元匯率站上 29.5 元。