對沖基金文藝復興：利率和波動性呈「戴維斯雙殺」 美股回調風險顯著

摘要：在致投資者信中，知名量化對沖基金文藝復興科技的風控主管 Ed Hubner 表示，儘管全球經濟協同復甦且增長加速、美國企業稅改和對商業政策友好，都有助於股市上漲，但更高的利率和更高的波動性正在到來，資產價格將面臨顯著的盤整風險，需做好準備迎接市場動盪。

在美國銀行、高盛，和管理着全球最大 ETF 的先鋒集團（Vanguard Group）紛紛警告美股回調風險之際，全球知名的老牌量化對沖基金文藝復興科技公司也作好了迎接市場動盪的準備。

在彭博社獲悉的 12 月致投資者信中，文藝復興科技的風控主管 Ed Hubner 表示，儘管全球經濟協同復甦且增長加速，美國企業稅改和對商業友好的政策，都有助於股市上漲，但在主權債務高企的背景下，上述積極因素能否合理化現有的股市高估值水平尚不明確。

他認為，標普 500 大盤的本益比為 18.6 倍，顯著高於 2011 年的 11 倍。當波動性保持歷史低位，以及 30 年期美債殖利率不足 3% 時，大盤估值顯得不算貴。

「但更高的利率和更高的波動性顯然正在到來，資產價格將面臨顯著的盤整風險，我們已經做好準備迎接未來的市場動盪。」

美銀美林認為美股已進入「融漲期」，即投資者因不想錯過股市上漲機會而蜂擁入市，並不是出於基本面的因素進行價值投資，導致股價急劇提升的現象。

Hubner 對此持有一定的異議，但對背後的風險持肯定態度。他認為，擔心「沒有及時上車」可能不是美股投資者的主要考量，但對股市上漲的陶醉感（euphoria）、一直處於高位的自滿（complacency）預期，與歷史低位的波動性相互結合，在最近兩年為投資者製造了「安全感」的假象，也代表市場會重蹈盤整的覆轍。

信件還指出，趨平的美債殖利率曲線會帶來技術位壓力，將繼續壓低美國公債的價格。一方面是聯準會縮表會帶來市場影響，即令美債與量寬時期相比供過於求；另一方面，「如果中國重新評估對購買美債的興趣，就需要美國利率上行，來滿足今年大約 7000 億美元的赤字融資需求」。

另據路透社，文藝復興科技旗下面向外部投資者的最大規模對沖基金「機構股票基金」（RIEF）去年回報率 15%，在整個對沖基金行業顯得很不錯（業內平均約為 7.6%），但仍沒有跑贏標普 500 大盤的 19% 漲幅。

不過一貫以毒舌著稱的金融部落格 Zerohedge 評價稱，這封致投資者信看起來好像是針對不太成熟的投資者（unsophisticated investor），沒有提出新的「知識點」，只是警告市場將在某個時點扭轉「長牛」的趨勢。信件也承認：

「儘管不知道何時會有市場盤整發生，但我們正在做最好的準備來迎接動盪。」

雖然全球最大對沖基金橋水創始人達利歐，以及全球最大資管公司貝萊德 CEO 芬克，都在近期建議「入市追漲」，並稱「現在誰還持有現金觀望就是傻子」，但警惕市場觸頂回調的華爾街聲音也越來越響。

美林美銀稱，截止上周三的一周內，投資者向股票基金投入了 332 億美元，創歷史新高。美林美銀「牛熊指標」達到 7.9，為 2013 年 3 月以來最高，釋放出市場回調的信號，預計道指會在未來兩個月跌近 6%。高盛股票策略師 Peter Oppenheimer 也提醒稱，他們的牛 / 熊市場風險指標升至網路泡沫和信貸泡沫崩盤之前的高水平，未來幾個月美股迎來修正的可能性越來越高。

此外，先鋒集團首席經濟學家 Joe Davis，以及摩根士丹利首席股票策略師 Mike Wilson 在去年底就預言，美股很有可能在 2018 上半年觸頂，年內至少會看到一次幅度達 10% 的技術位盤整（correction），波動性也將回歸。

隨著美債拋售潮加速，開年來牛氣沖天的美股恐難再「獨善其身」。美東周二的川普國情咨文演講，以及周三的聯準會 1 月 FOMC 會議聲明，可能進一步推動美債殖利率走高。野村證券固收策略主管 George Goncalves 認為，如果利率升得過高，可能影響股市：「這也是為什麼我認為當前股市、債市『氣數已盡』的原因。」

LCH Investments 數據顯示，自 1975 年創立以來，橋水共為客戶賺得 497 億美元的總收益，位居全球頂級對沖基金之首，但統計沒有包含文藝復興科技的業績。在去年 11 月報導 Robert Mercer 卸任文藝復興聯席 CEO 時，華爾街見聞曾提到，公司旗下王牌基金「Medallion」可謂是世上數一數二的賺錢機器，在過去 28 年裡，這個以低調神秘聞名的基金已產生了約 550 億美元的利潤。

『新聞來源／華爾街見聞』