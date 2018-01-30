大行看好美的集團前景 美的系AH股差異

香港, 2018 年 1 月 30 日 - (亞太商訊) - 今年以來，A 股市場家電板塊延續了 2017 年的紅火行情，格力電器（000651.SZ）、美的集團（000333.SZ）以及美的控股的小天鵝 A（000418.SZ）不斷再創歷史新高。這其中很大一個原因是獲得滬（深）股通海外資金的增持，而最為集中的行業便是家電行業。普遍而言，港股投資者更傾向於 A 股市場中的優質大盤股，其中深股通中美的集團、格力電器就是其中兩大投資標的。據統計，自 2016 年深港通開通以來，在深股通十大成交活躍股淨買入榜單上，美的集團一直榜上有名。



各大投資銀行亦紛紛發佈研究報告，對美的集團的前景均持抱有正面看法。其中摩根士丹利在此前發表的研究報告中指出，即使美的股價上漲後，仍對其後巿表現具有信心，雖然 2017 年强勁的增速已被市場消化，但長期價值尚未反映。該行預料，2018 年空調營收將維持正面，小家電增長强勁；而美的於中國三四線城市及全球市場具有擴張潜力，股價有更大的長期上升空間，而且其產品組合及定價能力更為均衡，預期美的今明兩年將維持營收增速 10%-12%，經常性盈利增長 14-19%。



各外資大行最新評級及目標價



機構 / 評級 / 目標價（人民幣元）

瑞銀 / 買進 / 67.19

摩根大通 / 增持 / 65.00

瑞信 / 跑贏大盤 / 72.00

高盛 / 買進 / 66.00

摩根士丹利 / 增持 / 66.00

（資料來源：彭博）



回顧 2017 年全年，美的集團以及旗下的小天鵝的股價已累漲逾 100%，與兩者在 A 股市場受到熱烈追捧不同，同是美的系下的 H 股的子公司威靈控股（382.HK）的股價表現則一直不佳，流通量一直處於較低的水平，過去兩年的平均交易量僅有 130 萬股，僅相當於已發行股份的 0.05%。背靠大股東的赫赫之名以及自身行業老大的地位，威靈控股在港股市場仍然沒有受到正視。這與港股市場本身以地產、金融股為主有關，威靈所處的板塊領域在港股市場上既不是熱門板塊，同時也沒有同類型的標的可參考。此外，深港通的開通，促使資金更傾向於直接投資美的集團，而不是身在 H 股的威靈控股。這樣的落差，威靈所處的位子確實十分尷尬。



11 月 9 日，威靈控股公告公佈，美的集團旗下美的國際，提出以每股 2.06 港元要約私有化威靈控股。每股註銷價較威靈停牌前收市價 1.58 港元，溢價約 30.4%。目前美的國際持有威靈 68.63% 股份，因此將需要花費近 18.5 億港元收購剩餘的 31.37% 的股份。威靈私有化後，美的系中這種 AH 股之前的落差窘境，將不復存在。



私有化要約價近三年高位



如果從香港過去一兩年的其他私有化交易的平均溢價來看，30.4% 的溢價處於一個中等偏上的水平，比較威靈控股的歷史股價的走勢情况，2.06 港元要約價接近威靈三年的一個高位。



然而，在此私有化公告發出後，市場却有不少負面聲音，而威靈控股的業績下滑一直被詬病。但事實情况又如何呢？



威靈為家電電機及電子電器產品的製造商，是中國家電電機的龍頭企業。其專業研發製造電機及其驅動系統，所開發的電機產品廣泛應用於家用電器領域、清潔設備、泵類產品、工業自動化領域等。威靈在廣東順德、安徽蕪湖、江蘇淮安、江蘇常州四大電機製造基地，擁有六座工廠，年產能超過 2.2 億台。



論行業規模，技術研發、盈利水平，威靈控股的電機已達世界排名第一，可以說，是香港上市的製造業唯一一個低價低估高分紅的公司。無奈在 2017 年，整個行業都因大宗原材料及其他材料價格上漲，導致成本上漲，加上市場競爭激烈，產品漲價幅度跟不上原材料上升幅度，與 2016 年同期相比，整個行業的毛利空間都受到了一些擠壓，因此才有營收背離的情况出現。



獨立投票顧問建議支持私有化



總括而言，威靈控股作為上市公司而言，並沒有發揮一個上市平台的融資作用，待其私有化後，節省出的行政、合規等上市相關的成本及運營開支，可用於擴大威靈控股的業務運營，更佳有利其長遠的發展。對於美的集團來說，威靈的私有化後，也將會帶來更大的協同效應。據此前媒體報道，獨立投票顧問 ISS 及 Glass Lewis 都相繼發佈報告指該 30.4% 溢價相當具有吸引力，建議股東投贊成票。股民們可將投資機會留給流通性更高的股票，也可把對威靈控股的期待放在 A 股的美的集團上。



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