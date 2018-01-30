陳德霖警告：市場低估5大風險 恐引爆大幅調整和波動

香港金管局總裁陳德霖警告，今年市場有 5 大風險，指不少金融市場的資產估值已超越歷史高水平，而市場可能低估了一些風險因素，如實際情況與市場的樂觀預期不相符，隨時會導致資產市場大幅調整和波動。

香港《文匯報》報導，去年外匯基金大賺，陳德霖指主因是由於去年環球經濟及金融市場超乎預期地理想，現時市場樂觀情緒仍然持續，但由於很多金融市場的資產估值已經超越歷史高水平，市場上升動力能否持續將主要取決於目前市場的一些樂觀預期能否實現，故不能假設外匯基金每年都可以重複去年破紀錄成績。

陳德霖警告，現時市場可能低估了一些風險因素，包括：1. 美國利率正常化的步伐會否因通膨壓力比預期大而要加快。2. 美國政府外貿政策和保護主義是否會對全球貿易和經濟產生壞影響。3. 地緣政治會否爆發的風險。4. 如實際情況與市場的樂觀預期不相符，隨時會引致資產市場大幅調整和波動。5. 美國失業率維持低水平，工資日後有機會上升。

面對今年仍然複雜的投資環境，陳德霖表示，金管局會繼續小心謹慎地管理外匯基金，「我們會保持機動性，並密切留意市場發展，有需要時加強一些防禦性部署，並繼續進一步加大『長期增長組合』的投資，務求在風險可控的前提下，提高外匯基金的中長期回報。」

2017 年全球投資市場暢旺，帶動外匯基金去年錄得投資收入 2520 億元 (港元，下同)，為歷來最多，較次高的 2007 年多 1098 億元，回報率 7.1%，但若與同時投資股票及債券的強積金混合基金比較，外匯基金去年表現跑輸。

陳德霖表示，去年環球經濟及金融市場超乎預期理想，美國聯準會 (Fed) 升息縮表後美元不升反跌，美元殖利率曲線並未有抽高，造就股債匯進帳理想，但今年不能假設可再重複去年的回報。