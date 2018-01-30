美元指數hold住了 等川普國情咨文出招

美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數 (DXY)，週二 (30 日) 上漲 0.1%，至 89.43，自上週低點 (88.43) 回升。

歐元兌美元下跌 0.1%，報 1.2373 美元；美元兌日圓下跌 0.2%，至 108.78 日圓。

分析師表示，美國 10 年期公債殖利率上漲，為美元提供了支撐。美國 10 年期公債殖利率週一一度攀升至 2.716%，創 2014 年 4 月以來新高。

川普的國情咨文與 Fed 利率決議，成為交易商目前最關注的議題。

三菱東京日聯銀行駐新加坡分析師 Teppei Ino 表示，「美元疲軟暫時喊『卡』」，市場都在等待美國總統川普的國情咨文，「他總得對美元發表看法」。

川普將於 1 月 30 日 (台灣時間 1 月 31 日上午 10 點)，發表上任以來第 1 份國情咨文，外界研判，他將再次重申「美國優先」政策，並提出基建報告。

據白宮官員透露，國情咨文內容，會聚焦就業和經濟、基礎建設、移民、貿易，以及國家安全等 5 大領域。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 之前發表「美元走弱有助美國經濟」的說法，引發外界關注；不過，川普隨後澄清，外界誤解了梅努欽的言論，「美元會越來越強」。

美國聯準會 (Fed)2018 年首次利率決議，將在 1 月 31 日 (台灣時間 2 月 1 日 3 點) 登場，這也是 Fed 主席葉倫 (Janet Yellen) 任內最後一次決策會議。