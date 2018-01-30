全球債市衝擊波：隔夜美股大跌 亞洲股市全線走低

摘要：隔夜股債齊跌，10 年期美債殖利率邁向四年新高，5 年期德債殖利率兩年來首次突破 0。債市拋售拖累股市下跌，美股重挫的影響蔓延到亞洲市場，周二亞洲多國股市開盤均現下跌。

在隔夜債市拋售的衝擊下，亞洲股市周二開盤齊齊下挫。

日經 225 指數低開 0.30%，韓國首爾綜指低開 0.30%。

澳洲 S&P/ASX 200 指數低開 0.25%，目前跌幅擴大至 0.58%。

10 年期日債殖利率目前穩定在 0.077% 附近，較昨日收盤小幅上漲 0.3 個基點。

周一債市大跌，10 年期美債殖利率突破 2.7%，為 2014 年 4 月來首次；5 年期德債殖利率突破 0，為 2015 年 12 月來首次。一名歐洲央行官員稱，沒有任何理由繼續進行量化寬鬆。

殖利率上漲令借貸成本升高，分析師已經開始擔心，此前依賴便宜資金的公司有可能深受其害。因此債市下跌的情緒傳導到股市，令美股隔夜回調。

標普 500 指數收跌 0.67%，創最近約五個月最大單日跌幅，報 2853.53 點；道瓊斯工業平均指數收跌 0.67%，報 26439.48 點；那斯達克綜合指數收跌 0.52%，報 7466.50 點。

匯市方面，周二亞洲市場開盤後表現平穩。美元穩定在 89.4 下方，隔夜美元一度沖高，對各大貨幣對均有不同程度上漲，現有所回落。美元 / 日元現報 108.95。

『新聞來源／華爾街見聞』