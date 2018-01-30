生技併購狂潮：賽諾菲再砸48億美元 併購生技巨頭Ablynx

《路透社》報導，法國藥廠賽諾菲 Sanofi (SNY-US) 將以 39 億歐元 (約 48 億美元) 併購比利時生物科技公司 Ablynx (ABLX-US)，這也是賽諾菲在本月收購 Bioverativ 之後的第二起大型收購案。

賽諾菲股價週一 (29 日) 小跌 0.92% 來到每股 45.32 美元，但 Ablynx 股價上漲 12.59% 來到每股 53.65 美元。

Ablynx 股價日線趨勢圖

報導指出，賽諾菲收購 Ablynx 是搶先了 Novo Nordisk (NVO-US) 一步，此前市場曾經熱傳，Novo Nordisk 也打算收購 Ablynx。

而在賽諾菲確定收購了 Ablynx 之後，這也是賽諾菲本月以來的第 2 起併購案，上週賽諾菲宣布以 116 億美元併購了血友病藥商 Bioverativ。Novo Nordisk 原預計以 26 億歐元併購 Ablynx。

在本次賽諾菲的收購案細則中，賽諾菲將以每股 45 歐元併購 Ablynx，較週五 (26 日) 的收盤價高出了 21%，同時也比 Novo Nordisk 的原始出價高出了一倍。

Ablynx 專攻於羊駝及草馬的奈米抗體藥物，目前最看好的藥物為 caplacizumab，有望治療血栓性血小板減少性紫癜 (thrombotic thrombocytopenic purpura，TTP)，及其他開發中的幼兒抗病毒藥物。

今年還沒過一個月，全球醫藥生化併購案金額就已達 263 億美元，達 2016 年整年併購案金額的 80% 以上，也是 10 年來交易最多的 1 月份。