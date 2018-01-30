至少190億美元！蘋果上季盈利可望創新高

摘要：蘋果公司對接下來 2018 年第一季營收的前瞻導引，若達不到華爾街目前 660-690 億美元的預期，接下來將很可能遭遇盈利創紀錄的同時股價下挫的「冰火兩重天」。

據英國金融時報，本周四（2 月 1 日）公布的蘋果 2017 年第四季（記入 iPhoneX 銷售額的首個季度）財報中，盈利預計將至少達到 190 億，打破此前於 2015 年第四季創下的 180 億美元記錄。

一面是預計將創歷史記錄的盈利數據，另一面則是部分業界分析唱衰 iPhoneX 出貨量預期、下調蘋果目標價，過去兩個月中蘋果削減 iPhoneX 加工訂單的消息屢見報端。

蘋果公司對 2018 年第一季營收的前瞻導引，若達不到華爾街目前 660-690 億美元的預期，接下來將很可能遭遇盈利創紀錄的同時股價下挫的「冰火兩重天」。

來源：見聞主編精選

以準確預測蘋果新品資訊而聞名的凱基證券分析師郭明池，1 月 19 日曾大膽預言因為需求疲軟出貨量低於預期，PhoneX 將在今年夏天「壽終就寢」，為接下來推出的新機型所代替，或將成為「史上最短命 iPhone」，更是吸引了公眾輿論的注意力。

但見聞主編精選《iPhone X 銷售驟然「失速」？ 蘋果第一季真有那麼慘？》指出，郭明池的論斷並非業界共識：

根據 Canalys 的報告，蘋果 iPhoneX 2017 年第四季的出貨量是 2900 萬部，這也令 iPhoneX 成為聖誕節促銷季期間全球出貨量最高的手機，考慮到 iPhoneX 的起售價是 999 美元，且剛剛上市不到半個季度，供應量有限，iPhoneX 實際上已經創下了巨大的成功。

除了 Canalys，IDC 分析師 Ryan Reith 也在推特上發文「力挺」蘋果，他表示，去年第四季蘋果銷售額強勁，特別是 iPhone 的銷量，iPhoneX 銷量達到行業區間最高水平。

GBH Insights 分析師 Daniel Ives 也說：「我們認為對 iPhoneX 需求的擔心被嚴重誇大了。」

而 2018 年第一季蘋果能否再續佳績，主要還是看其在中國的表現如何。Canalys 表示，去年第四季 iPhoneX 的中國出貨量為 700 萬部，中國市場並不像其他媒體或者分析師所說的興趣寥寥，「因此近期分析師預計 iPhoneX 第一季銷售疲軟，並下調評級的判斷可能為時過早。」

但同時 Canalys 預計，2017 年全年中國智慧型手機市場總銷售額將下降 4%，是該市場首次出現萎縮，未來蘋果將面臨與中國本土手機廠商的存量博弈。

美國稅改後，蘋果在海外的巨額現金回流國內也引起資本市場關注，但不論是分紅派息還是股權庫藏股都起碼得等到今年四月才會有新的進展。蘋果方面稱預計將為其逾 2500 億美元的海外盈利一次性納稅達 380 億美元。

『新聞來源／華爾街見聞』