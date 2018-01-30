美股盤後─擔憂利率上升 道瓊收低177點 創本月最大單日跌幅

美國 10 年期債券殖利率上升，引發利率走高將終結多頭市場的擔憂，美國股市週一大幅下跌。道瓊大跌 177 點，創今年以來最大單日跌幅，S&P 500 今年以來第五天下跌，亦為跌幅最大的一天。

10 年期債券殖利率上升，突破 2.7%，創 2014 年 4 月以來高點。擔憂通貨膨脹走高，使得債券殖利率今年大幅上升。

分析師說，不只利率持續走高，通貨膨脹預期亦隨之上升。10 年期債券殖利率下一檔關卡在 2.8%。



道瓊工業平均指數收低 177.23 點或 0.67% 至 26439.48。

Nasdaq 指數收低 39.27 點或 0.52% 至 7466.51。

S&P 500 指數收低 19.34 點或 0.67% 至 2853.53。

費城半導體指數收低 2.86 點或 0.21% 至 1378.42。

2018 年開年，美國股市表現強勁。但高盛銀行分析師週一說，未來幾個月，股市回檔的可能性非常高。他指出，回檔的訊號已經閃現，建議客戶做好準備。

上週五，美國股市創新收盤高點，道瓊大漲逾 200 點，S&P 500 與 Nasdaq 亦上漲逾 1%。科技股為表現最佳類股之一，英特爾公布第四季獲利強勁，提供了科技股支撑。

分析師說，上週突顯出科技股仍為重要的類股，若股市短期內要上漲， 科技股必須守穩。

上週，股市的利多還包括大型企業公布財報較預期強勁。目前為止，財報季表現良好。週一上午為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，78% 獲利優於預期，77% 營收優於預期。

本週為華爾街重要的一週。聯準會 (Fed) 定於週二與週三舉行政策會議，週三將公布利率決議。週五，美國將公布 1 月就業報告。