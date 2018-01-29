拋售！10年期美債殖利率升破2.7% 創2014以來新高

美國 10 年期公債殖利率週一 (29 日) 飆升至 2.716%，創 2014 年 4 月以來新高；疲軟的美元，則在美國總統川普喊話，「美元會越來越強」後，止跌回穩。

CNBC 引述證券公司 Academy Securities 分析師 Peter Tchir 報告內容指出，這是「全球性的債市拋售」，原因在於，市場已意識到，美國聯準會 (Fed) 和歐洲央行，正逐漸從量化寬鬆(QE)，走向中性貨幣政策，縮表的效果，也開始顯現。

Tchir 表示，美國 10 年期公債殖利率升破 2.7%，再來就是 2.8%，接下來，何時升破 3.0%，也會被拿出來討論了。

有「新債王」之稱的 DoubleLine Capital 執行長 Jeff Gundlach 曾言，美國 10 年期公債殖利率升破 2.63% 後，將在短時間內突破 3%，甚至可能於 2018 年攀至 3.25%。

Gundlach 認為，2.63% 是美國 10 年期公債殖利率的「紅線」，一旦升破，不只美國公債承壓，連美股也會進入「危險區間」。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 之前發表「美元走弱有助美國經濟」的說法，引發外界關注；不過，川普隨後澄清，外界誤解了梅努欽的言論，「美元會越來越強」。

週一美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數 (DXY) 一度上漲近 0.3%，至 89.10，從上週四的 3 年低點 (88.25) 反彈。