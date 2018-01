路透報導,英國上議院 (House of Lords of the United Kingdom) 一個跨黨派委員會將在週一發表的報告提到,如果英國無序脫歐,可能導致能源價格上漲和供應短缺。按計畫,英國將自 2019 年 3 月脫歐。英國通過輸電網絡從法國、荷蘭和愛爾蘭進口大約 5-6% 的電力。大約四成天然氣供應通透過挪威和歐洲的輸氣管道獲得。



上議院發布的這份報告內容指出,脫歐之後,英國在歐盟共同能源市場以外進行的能源交易效率可能不及當前安排。「這可能導致能源支出增加,脫歐可能使英國在極端天氣或發電意外中斷情況下面臨供應短缺風險。政府應當對脫離歐洲能源市場的影響進行全面評估,並制定如何應對嚴重供應短缺的計畫。」



歐盟在天然氣領域遵循互助原則,意味著在發生嚴重危機的情況下成員國將互相幫助以維持供應。



