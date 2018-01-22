馬克宏拋出驚人言論：如果法國舉行公投也會脫歐！

摘要：當 BBC 問及「如果法國當初也舉行了公投，結果會否一樣？」馬克宏回答：「是的。」他說，如果法國選民也有這種選擇的權力，瀰漫在歐洲的沮喪情緒可能會讓民眾沸騰，他們會選擇離開。

當馬克宏（Emmanuel Macron）去年擊敗極左翼陣營的勒龐當選為法國總統的時候，全世界都鬆了一口氣，至少他應該不會帶着法國割裂歐洲。

然而在上周早些時候接受英國 BBC 採訪時，馬克宏居然發表了關於脫歐的驚人言論，繼而在歐洲掀起了軒然大波。

馬克宏承認，如果法國也舉行全民公投，選民們可能會決定離開歐盟。

自從英國在 2016 年通過公投選擇退出歐盟之後，再也沒有哪個歐盟成員國敢冒着風險舉行全民公投。當年的英國公投之前，無論是民意調查還是大大小小的媒體分析文章，都顯示幾乎沒有脫歐的可能性。

當被主持人問及脫歐公投的看法時，馬克宏回答說：「我不會判斷或評論民眾對此的選擇。但我的理解是，很多全球化的失敗者突然認為，這對他們來說不算什麼。」

緊接着，主持人 Andrew Marr 又問英國脫歐這種事是否絕無僅有，以後不會再發生了，「如果法國當初也舉行了這種公投，結果會否一樣呢？」

馬克宏回答：

是的，可能會，這是可能的。在相同的情景下，這是有可能的。但是，法國的情形完全不同。

他說，他不想把賭注壓在法國公投上。如果法國選民們也有這種選擇的權力，瀰漫在歐洲的沮喪情緒可能會讓民眾情緒沸騰，他們會選擇離開。

我認為，中產階級和工人階級，以及老年人會斷定最近幾十年不利於他們，歐盟作出的調整不符合他們的利益。

因此，他說他反對提供這樣一個讓國民選擇法國與歐盟關係的機會。

馬克宏還承認，他試圖用英國脫歐來引誘企業們遠離倫敦，來到巴黎。

他還稱，他認為歐盟的組織過於渙散，沒有凝聚力，擁有自由卻沒有規則的市場。

馬克宏還批評當時身為英國首相的卡麥隆（David Cameron）只是簡單地舉行了全民公投，而不是考慮如何改善局勢。

在採訪結束之後，很多網民在 Twitter 上質疑這位法國領導人，稱他拒絕就脫歐事宜舉行全民公投，這是不是等於在承認他「不願意傾聽國民的心聲」。

『新聞來源／華爾街見聞』