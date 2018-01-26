英國脫歐 全為了擁抱中國？

自脫歐公投以來，英國銀行就避免量化脫歐的損失，以免被指摘干預政治。然而香港 01 經濟 25 日報導，英國脫歐開支巨大，但最終金額如何仍未有定論。英國央行總裁卡尼（Mark Carney）表示， 2016 年 6 月公投以來，英國經濟每年損失高達 100 億英鎊。

英國央行總裁 Mark Carney。(圖：AFP)

英國泰晤士報報導，卡尼出席達沃斯世界經濟論壇時，在一個私人早餐會上向在場商界領袖表示，自 2016 年 6 月公投以來，英國國內生產總值（GDP）每年就損失了 100 億英鎊。報導認為，卡尼表示脫歐為經濟成長帶來的缺失，相當於脫歐支持者所稱，每周可以節省 3.5 億英鎊的 66% 到 75%。

英國脫歐會造成什麼影響？

摩根大通董事長兼首席執行長 Jamie Dimon。(圖：AFP)

去倫敦金融中心的地位將倍受挑戰，信報財經新聞於 26 日報導指出， 摩根大通行政總裁 (CEO) 戴蒙 (Jamie Dimon) 出達沃斯世界經濟論壇期間接受英國廣播公司訪問時指出， 英國脫歐可能導致該銀行將 4,000 份倫敦的工作職位，轉至歐洲大陸。

至於對當地造成的影響又有哪些？環球時報 25 日報導，市場普遍認為，脫歐會影響英國的人才儲備，制約其生產、科技與研發能力。根據英國市場研究機構的調研，70% 的受訪者認為脫歐會讓英國科技企業更難吸引來自歐盟國家的科技人員。這種擔憂既包括英國能否保持對科研人員的吸引力，也包括其製造業技術工人的儲備與引進。

據報導，如果英國在 2019 年正式退出歐盟，將無法享受免關稅進入歐盟單一市場和關稅聯盟的待遇，那麽這將大大增加英國 製造業 進出口成本。每年，英國 製造業 從歐洲大量進口零部件，同時，歐盟也是英國最大的出口市場。

報導分析，以汽車銷售、消費品、科技及健康醫療四大行業為例，對歐盟國家出口占英國出口總額近 50%。無法享受歐盟成員國自由貿易地位後的英國，很可能要繳納一定的關稅。複雜的通關程序也會給企業帶來更多的時間和人力成本，最終使英國的產品失去價格競爭力。而隨著利潤的降低，一部分工廠還會面臨減產、裁員的問題。

英國脫歐背後原因是為了擁抱中國？

過去幾年，中國對英直接投資不斷刷新歷史紀錄。根據新華網報導，中國駐英國大使館經商處 23 日公布的數據顯示，去年中國對英國非金融類直接投資額為 15.3 億美元，截至去年底，累計對英非金融類直接投資額達 191.4 億美元，英國是中國在歐盟內的第二大投資目的地。而 2017 年英國對中國投資額為 15 億美元，截至 2017 年年底，累計對中國直接投資額達 225.5 億美元，是中國在歐盟內的第二大引資來源地。

中英會談將啟動談什麼？

英國首相 Theresa May。(圖：AFP)

據新華網 25 日報導，英國首相梅伊將在 1 月 31 日到 2 月 2 日到中國進行中央總理年度會談， 中國駐英國大使劉曉明表示， 中英兩國一帶一路合作潛力巨大、前景廣闊，加強一帶一路合作符合兩國利益，將為中英關係黃金時代加速發展注入強勁動力。

香港文匯報今 (26) 日綜合 中新社及路透社 報導，預期 梅伊 將與中國簽署多項貿易金融合作協議，其中重頭項目是希望與中國簽訂倫敦與上海股市對接服務協議 (滬倫通)，以此推動英國甚至歐洲資金通過股市進入中國市場投資。

此外， 行政總裁李小加 24 日表示， 港交所曾於 2015 年有意在期交所與 LME 之間建立「倫港通」，不過卻因為英國脫歐，導致計劃擱置。 倫港通的安排需要取得英國及歐盟的監管批准，然而歐洲監管機構認為英國脫歐在即，導致有關討論暫停。他期望於 2019 年，英國脫歐程序完成後，可推出「倫港通」。