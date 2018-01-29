日外相河野任內首訪華 強調堅守中日聯合聲明 處理涉台問題

中國國務院總理李克強昨 (28) 日在北京會見日本外相河野太郎。李克強表示，在今年中日和平友好條約締結 40 周年之際，希望日方處理好歷史等敏感問題，妥善管控分歧，使中日關係重返正常發展軌道。雙方同意盡快召開新一輪「中日韓領導人」會議，並為此營造適宜環境。

河野太郎應邀於 27 日至 28 日對中國進行正式訪問，這是他就任外相後首次訪華。據央視新聞報導，李克強表示，注意到近期日方在對華關係上的正面信息，但兩國關係仍面臨一些不確定因素。中日關係改善勢頭來之不易，需要倍加珍惜。在今年中日和平友好條約締結 40 周年之際，希望日方處理好歷史等敏感問題，妥善管控分歧，使中日關係重返正常發展軌道。

李克強指出，中日關係不僅事關兩國，對本地區和世界也有重要影響。希望日方以史為鑒，面向未來，給兩國各界以良好預期，為拓展互利合作，重啟有關對話機制、推動東亞地區合作營造良好氛圍。

河野太郎表示，日方願同中方相向而行，共同努力，進一步改善和深化日中關係。日方期待盡早舉行新一輪日中韓 3 國領導人會議，歡迎李克強總理正式訪問日本。

他說，日中分別是世界第 3 和第 2 大經濟體，發展穩定的日中關係不僅符合兩國利益，也符合整個國際社會的利益。日本願本着戰略互惠精神和「互為合作夥伴，互不構成威脅」共識，推動日中關係邁向新的階段。日方將繼續堅持按照 1972 年《日中聯合聲明》規定處理涉台問題，認為西藏、新疆事務屬於中國內政，願妥善處理相關問題。

《日中聯合聲明》又稱《中日建交公報》，是 1972 年 9 月 29 日中日建交時，兩國政府簽署的一份聯合聲明。內容之 2、3 條為「日本承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府 (間接否認中華民國政府是中國唯一合法政府)；中國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並按降伏文書所述，堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場。」(維基百科)

中日雙方同意以今年紀念締約 40 周年為契機，加強各層級交往，在文化、地方、媒體、青少年等領域開展形式多樣的交流，為兩國關係重回正軌營造良好民意和社會基礎。雙方認為高層交往對兩國關係改善發展具有重要引領作用，同意盡快召開新一輪「中日韓領導人」會議並為此營造適宜環境。

雙方認為應充分發揮各自比較優勢，加強互利合作，擴大共同利益。日方對參與「一帶一路」建設、探索三方合作表明了積極態度。雙方就兩國建立海空聯絡機制達成原則一致表示歡迎，願盡早簽署實施。雙方應共同努力，使東海成為和平、合作、友好之海。雙方同意共同維護自由貿易體系，加快推進區域經濟一體化，構建開放型世界經濟。

此外，雙方就切實推進安倍晉三和習近平互訪的重要達成一致。

中國外交部長王毅亦在釣魚台國賓館與河野太郎會談。中新網報導，王毅表示，重視日方近期在對華關係上的積極表態，特別是注意到安倍在國會演說中，將改善對華關係作為下步重要施政課題，希望日方不鬆勁，不後退，把口頭表態轉化為實實在在的行動，推動兩國關係盡早回到正常和健康發展的軌道。

河野還強烈要求防止再發生中國潛艇在釣魚島周邊海域毗連區下潛航行等問題，河野也和國務委員楊潔篪磋商。

