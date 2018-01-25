帶著「America First」赴達沃斯踢館 川普：讓你們知道美國有多偉大

美國總統川普週四 (25 日) 抵達瑞士達沃斯，參加世界經濟論壇 (WEF)，他在出發前，於推特發文表示，「我將告訴全世界，美國有多偉大！」

川普預計週五在 WEF 發表演說，宣揚他的「美國優先」(America First) 理念，並尋求與盟國之間，更平等互惠的貿易關係。

川普是 WEF 創立以來，第 2 個親自出席的美國總統 (第 1 人是柯林頓)，在成為總統前，川普從未受邀前往 WEF。

川普出發前，在推特發文稱，「我即將前往瑞士達沃斯，告訴全世界美國有多偉大，我們的經濟蓬勃發展，我的各項作為，使之好上加好，美國終將再度獲勝！」

白宮助理說，川普傳達的訊息，和過去 1 年來，在其他出訪行程中所表達的，完全一致，「美國期盼與盟國維持緊密合作，但也希望減少貿易赤字。」

與川普同行的白宮首席經濟顧問柯恩 (Gary Cohn) 強調，「美國成長時，世界跟著成長；世界成長時，美國亦然；我們是世界的一部分，這是總統所堅信的。」

赴達沃斯參加 WEF 前，川普拍板，將對進口太陽能設備和洗衣機，分別課徵最高 30%、50% 的重稅。

外界認為，美國此舉不僅是貿易保護主義的表現，也等同宣告，要和太陽能板主要製造國─中國，展開貿易戰。

另一方面，對洗衣機課重稅的決定，也惹毛了南韓，南韓有意對世界貿易組織 (WTO) 提出申訴，並考慮對美國進口產品還以顏色，課徵關稅。

另一方面，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週三在 WEF 接受採訪時指出，美元走弱，有助貿易，對美國經濟有利。

在梅努欽的發言「加持」下，美元指數 (DXY) 直接摜破 90，創近 10 個月來最大跌幅。

在這之前，市場對美國貿易保護主義的擔憂，已將美元推至近 3 年低點，梅努欽的言論，又讓美元更加疲軟。