川普對太陽能設備課重稅 諾貝爾獎得主：他在消滅工作機會

美國總統川普日前拍板，將對進口太陽能設備和洗衣機課重稅；對此，諾貝爾經濟學獎得主、哥倫比亞大學教授 Joseph Stiglitz 直言，此舉將使工作機會大減。

美國貿易代表署日前宣布，將對國外生產的太陽能設備及洗衣機，分別課徵最高 30%、50% 的關稅。

外界認為，美國此舉等同宣告，要和太陽能板主要製造國─中國，展開貿易戰。

另一方面，對洗衣機課重稅的決定，也惹毛了南韓，南韓有意對世界貿易組織 (WTO) 提出申訴，並考慮對美國進口產品還以顏色，課徵關稅。

Stiglitz 在瑞士達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 上表示，川普的做法，將對就業市場，造成衝擊。

Stiglitz 認為，相較於燃媒等傳統能源，包括太陽能在內的再生能源，可創造更多就業；川普對進口太陽能設備課重稅，等同摧毀該領域相關工作機會。

美國貿易代表署資料顯示，對進口太陽能板及模組課徵高關稅的措施，為期 4 年，第 1 年課徵 30% 的關稅，之後每年調降 5%，在第 4 年降至 15%。

美國太陽能產業協會 (Solar Energy Industries Association) 指出，川普的決定，恐讓美國在 2018 年，失去 2 萬 3,000 個就業機會。