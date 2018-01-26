展現台灣電競實力 台灣精品首波直播跨平台銷售創佳績

台灣電競市場龐大、成長動能強勁，帶動相關產業商機無限，歷年來最大規模的台北國際電玩展自昨（25）日起開跑，看好電競及直播帶來的銷售力，台灣精品攜手 PChome24h 購物，舉辦「P 編開賣啦 - 台灣精品電競最強聯盟」線上直播銷售活動，不僅邀請黃少谷擔綱主持，更請來有「南港陳意涵」之稱的電競主內子宮崎葵為嘉賓，要行銷各家廠商推出的優惠活動，讓需要添購電競商品的網友有撿好康的機會。

根據 Yahoo 奇摩電玩大調查顯示，2017 年台灣 13 到 65 歲線上遊戲玩家中，有觀看電競直播的比率為 19.6%，相當於約有 172.6 萬人，電競產業硬體產值更高達 300 億美元，若是再加上遊戲內容、賽事、電競戰隊、商業贊助、媒體資源，以及觀眾等周邊價值，整體電競市場產值已突破千億美元。

看好龐大的電競產業商機，2018 台北國際電玩展 Taipei Game Show 自 1 月 25 日到 1 月 29 日一連五天在台北世貿一館開展，為了吸引消費者目光，各家遊戲、硬體廠商無不精銳進出，台灣精品也不例外，特別與 PChome24h 購物合作，以線上直播的創新銷售方式，行銷台灣的電競產品。

而所謂的台灣精品，是外貿協會自 1993 年起為了推廣台灣產品的創新價值形象，所進行的全方位選拔活動，要能獲選為台灣精品需要經過嚴格評選，在研發、設計、品質與行銷等 4 大領域都有傑出表現，才能獲得資格，台灣精品標誌已成為台灣創新價值產品的共同品牌，在國際間享有極高聲譽。

為了參與這場電競大事，台灣精品特別邀請Ａ咖的電競實況主，由黃少谷擔綱主持，並邀請內子宮崎葵小葵為嘉賓，行銷微星、曜越與訊舟等 3 家廠商所推出的電競商品，還有更多的台灣精品電競產品在 PChome24h 台灣精品館，一樣也有多項優惠內容給參與直播的網友，現在買還可加抽台灣精品送出的年終獎金 BUY 大紅包，優惠好康千萬別錯過。



▲許多熱衷於電競遊戲的網友紛紛怨嘆：「年終獎金要保不住啦！」（圖／記者葉政勳攝）

此外，2 月 6 日晚上九點 3C 達人 Tim 哥即將要在 Yahoo TV 開箱台灣精品金質獎產品，一樣也會提供優惠給參與的網友，創新的行銷方式與優惠引發許多網友討論，也讓許多熱衷於電競遊戲的網友紛紛怨嘆：「年終獎金要保不住啦！」喜愛打 Game 的民眾不妨趁著這波直播優惠，搶進 MIT 優質商品。更多詳細資訊請上「台灣精品臉書粉絲團 https://www.facebook.com/TaiwanExcellence.TW/」

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』