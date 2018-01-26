「台灣價值」今同台 蔡柯互動受矚目

年底台北市長選舉。外界關切綠柯是否繼續合作，蔡總統日前沒在體專訪中，呼籲柯文哲要再一次確認「台灣價值」，外界解讀為綠白年底會不會繼續合作，民進黨是否繼續禮讓的「通牒」，蔡總統今天 (26 號) 下午將視察台北市的健康公宅，會和柯文哲市長同台，兩人互動到時必然成為媒體焦點。

（繆宇綸報導）

蔡總統日前接受電視媒體的專訪，她在專訪中對台北市長柯文哲喊話，要求柯文哲對「台灣價值」作更清晰的詮釋『他必須作的事情，就是對台灣價值這件事情再一次地確認，柯市長應該是很聰明的人，他應該知道要怎麼作啦......』

由於柯文哲過去曾多次主張「兩岸一家親」，也對兩蔣的歷史功過，有不同於深綠的看法，深綠獨派對柯文哲十分「感冒」，黨內也有年底選舉不要禮讓，要自推人選的聲音，立委姚文智也積極布局參選，蔡總統的「提醒」，自然是衝著年底綠柯是否合作而來，柯文哲本人對此倒是一派輕鬆『到底台灣的價值應該是怎樣，其實我也很想知道她的台灣價值是什麼......』

蔡總統安排今天視察位在台北市健康路的健康公宅，這是最近一段時間蔡總統少見的府外公開行程，而且這個行程是市政行程，柯文哲市長也會以地方首長的身分，陪同蔡總統視察，兩人的互動屆時必然成為媒體焦點，也必是政壇話題。